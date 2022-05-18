【第五波疫情】亞博館共接收逾5千確診者　逾千康復病人參與中醫診療服務

▲ 亞博館第五波疫情服務5000名確診者。(資料圖片)

第五波疫情中，大批長者染疫甚至死亡。食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）表示，在本年1至4月，亞博館的檢疫中心共接收1,315名與確診個案有密切接觸的長者；自第五波疫情以來，亞博館共為超過5,000名新冠病人提供護理服務。

立法會議員陳恒鑌在會議上質詢亞博館共接收了多少名確診長者及確診長者被轉送到哪些醫療設施及程序。食衞局局長陳肇始指，今年1月至4月的四個月內，由社署管理在亞博館2，3，5，6及7號場館的檢疫中心共接收1,315名與確診個案有密切接觸的長者。

其中有362名長者在檢疫期間確診，255名無病徵或病徵輕微的長者獲安排轉往暫託中心，由醫管局提供醫療支援，另外107名病徵較嚴重或病情出現變化的確診長者則送往醫院接受治療，並沒有長者在檢疫中心檢疫期間死亡。

陳肇始稱，第五波疫情以來，新冠治療中心共為超過5,000名新冠病人提供護理服務。而於3月中轉型後，新冠治療中心共為超過1,000名確診長者提供護理服務，他們的平均留醫日數約為8.4天。1月至4月份大部分時間的床位使用量，以當時住院病人所需護理程度和人手情況，接近可負擔的飽和。而在疫情放緩的4月，有480張檢疫中心床位，使用率回落至9%，部分場館的床位亦由同月25日起轉為檢疫用途。

她又指，「中醫門診特別診療服務」截至今年5月15日，已有超過26,300名康復病人參與，並已提供超過73,300次診療。而「安老院舍中醫診療服務」已有237間安老院舍參加，並已提供超過9,100次診療。

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責任編輯：余思嵐