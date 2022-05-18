李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？

▲ 李家超提出設立3名副司長。（林宇翔攝）

新政府架構終於出台，特首當選人李家超一口氣增設3個副司長，各司長未來的新工作重點，更加清晰；政圈官場中人認為，未來司長人選，更呼之欲出。

新架構下，李家超最關注的土地房屋問題，即負責土地開發的發展局，及建屋的房屋局，將改為隸屬財政司司長旗下，陳茂波做過發展局局長，對於解決土地房屋問題，向來很有熱誠，因此，政圈官場都認為，陳茂波留任做財爺，機會很大，這方面正好發揮其強項。一位有分量的財經界人士也指出，財經界基本上認為陳茂波在過去5年相當稱職，他留任是好事。

律政司司長在政府架構中，一向人丁單薄，旗下無政策局，連其他兩位司長都有的私人政治助理亦都欠奉。在目前的政治形勢下，律政司的工作量可說是「超標」，司長鄭若驊深得中央信任，與李家超過去5年，例如逃犯條例修訂，一直有緊密合作，故李家超亦深明她工作之繁重，據聞，鄭若驊也曾抱怨人手不足的問題。政圈官場都認為，李家超今次一次過，為未來律政司司長增添副司長及政治助理，顯然是回應了鄭若驊的抱怨，故鄭若驊留任機會極大。

至於政務司司長人選，雖然李家超說已有心水人選，但相對另外兩位司長人選，變數較多，但開設了副司長，就更有彈性，例如紀律部隊出身的保安局局長鄧炳強、或政制及內地事務局局長曾國衞，若升任司長，都可安排政務官出身的副司長相助。反之，若由政務官出身的譚志源做司長，也可安排鄧炳強或曾國衞出任副司長。

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