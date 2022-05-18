  • 25°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 17:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？

政治 15:53 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

李家超提出設立3名副司長。（林宇翔攝）

新政府架構終於出台，特首當選人李家超一口氣增設3個副司長，各司長未來的新工作重點，更加清晰；政圈官場中人認為，未來司長人選，更呼之欲出。

新架構下，李家超最關注的土地房屋問題，即負責土地開發的發展局，及建屋的房屋局，將改為隸屬財政司司長旗下，陳茂波做過發展局局長，對於解決土地房屋問題，向來很有熱誠，因此，政圈官場都認為，陳茂波留任做財爺，機會很大，這方面正好發揮其強項。一位有分量的財經界人士也指出，財經界基本上認為陳茂波在過去5年相當稱職，他留任是好事。

律政司司長在政府架構中，一向人丁單薄，旗下無政策局，連其他兩位司長都有的私人政治助理亦都欠奉。在目前的政治形勢下，律政司的工作量可說是「超標」，司長鄭若驊深得中央信任，與李家超過去5年，例如逃犯條例修訂，一直有緊密合作，故李家超亦深明她工作之繁重，據聞，鄭若驊也曾抱怨人手不足的問題。政圈官場都認為，李家超今次一次過，為未來律政司司長增添副司長及政治助理，顯然是回應了鄭若驊的抱怨，故鄭若驊留任機會極大。

至於政務司司長人選，雖然李家超說已有心水人選，但相對另外兩位司長人選，變數較多，但開設了副司長，就更有彈性，例如紀律部隊出身的保安局局長鄧炳強、或政制及內地事務局局長曾國衞，若升任司長，都可安排政務官出身的副司長相助。反之，若由政務官出身的譚志源做司長，也可安排鄧炳強或曾國衞出任副司長。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【架構重組】消息：行會通過重組方案 三司各增設副司長
14:50 2022/05/17
【架構重組】消息：行會通過重組方案 三司各增設副司長
【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長
16:25 2022/05/17
【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長
【架構重組】新方案每年開支約9483萬元　較現屆政府方案增加近6200萬元
17:39 2022/05/17
【架構重組】新方案每年開支約9483萬元　較現屆政府方案增加近6200萬元
【架構重組】劉兆佳稱須防止副司長角色不清　議員認同增副司長強化管治
20:08 2022/05/17
【架構重組】劉兆佳稱須防止副司長角色不清　議員認同增副司長強化管治

你可能感興趣

【架構重組】消息：行會通過重組方案 三司各增設副司長
14:50 2022/05/17
【架構重組】消息：行會通過重組方案 三司各增設副司長
【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長
16:25 2022/05/17
【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長
【架構重組】新方案每年開支約9483萬元　較現屆政府方案增加近6200萬元
17:39 2022/05/17
【架構重組】新方案每年開支約9483萬元　較現屆政府方案增加近6200萬元
政治 政務司 律政司 曾國衞 鄧炳強 譚志源 鄭若驊 陳茂波 李家超 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起
13:12 2022/05/17
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起