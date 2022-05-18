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【第五波疫情】 觀塘御善私房菜再多6人染疫　當處有提供飲食致爆疫

社會 16:52 2022/05/18

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觀塘「御善私房菜」(資料圖片)

本港第5波疫情持續，出現多個群組爆發，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，5月9日晚上爆疫的觀塘「御善私房菜」再多6人確診，群組至今累計26宗個案，涉及1名職員及25名食客，大多於5月11日至13日發病，其中15人沒病徵，７人輕微，４宗調查中。

45人曾上去及4名員工，大部分人已檢測，今新增個案指上去與朋友有聚會，不是全部人認識，有食物供應，相信有一個案聚會，有飲食，49人共26宗個案，會繼續追蹤結果。

歐家榮表示，「御善私房菜」約1000多呎，群組沒有出現暪報情況，相關個案陽性後有上載資料及向中心提供安心出行資料，透過安心出行發現群組，當日是私人聚會，有個案透露逗留短時間購物，場所內沒閉路電視，初步相信是私人聚會，其間有傾談，脫口罩飲食，亦有做生意夥伴，相信是有人脫口罩致傳播。

歐家榮表示，如發現有虛假陳述會嚴肅跟進，亦已將個案轉交食環署。基因分析方面，全都是本地流行中的病毒株。

群組爆發方面，新旺會、星月樓，金閣個案病毒基因都有少差別，證明是沒關。星月樓有員工住西苑臺，發現都極度相似，只差0至2個基因分別，5月8日發病，家人是早一日發病，西苑臺相信是5月初出現傳播，5月6日最早發病，至今23宗個案，相信西苑臺是5月7日前發生，不排除是該員工致星月樓爆發，源頭是西苑臺，但未知其是否超級傳播者，一直快測都是陰性，病毒量低，未知是否有其他人是超級傳播者。

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記者：鄧凱文

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