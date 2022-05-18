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【第五波疫情】徐樂堅：不排除確診數字有波動　難界定現處第5波反彈或第6波

社會 17:01 2022/05/18

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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片）

本港第5波疫情持續，出現多個群組爆發，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，隨社交距離措施放寬，不排除數字會有波動，而除了個案數目外，亦有多個指標檢視疫情，如醫院壓力包括住院數目、嚴重或危殆數字等。

徐樂堅表示，隨社交距離措施放寬，會有小型群組有爆發，而作個案追查中會令個案數目有變化，不排除數字會有波動，其他指標如就每日新增住院個案，昨日共70宗，過往1周每日約43至89宗，雖然現時呈報個案約300宗，但住院數字都穩定。

嚴重及或危殆個案方面，昨新增2宗，現時都是較低水平，需留意其後有否大變化，如有會有跟進工作。現有641人因染疫留醫，一直向下跌，而出院人數一直高過入院人數，當中3.7%是嚴重或危殆，早一至兩周是6%至7%。

至於入住隔離病房人數方面，現時接受是109宗，昨新增18宗，佔醫院隔離病床4%，對比高峰期大分別。

徐樂堅表示，難界定現時是第5波反彈還是第6波，呼籲市民現時都不能掉以輕心，數字有變化，要有好個人衞生、戴好口罩，手部衞生、打齊疫苗。

被問到現是否仍以動態清零為目標，徐指，現重點控制防重症、防死亡，現時希望控制疫情而非自然散播，現時策略是希望控制疫情，在重點人群，如長者、小朋友沒打針死亡率較高，院舍及學校做快測目標是盡快找出個案，認為都是收效，可減學校爆發情況。

徐指，高峰期有5個追蹤辦公室，有需要會加人手做追蹤工作。如輸入新病毒株，會檢視不同病毒株，現時BA.2都是穩定。

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記者：鄧凱文

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