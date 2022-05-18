【第五波疫情】今增329宗確診個案　再多4名染疫者死亡【不斷更新】

▲ 本港第五波疫情回穩。（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（18日）下午出席記者會，交代最新疫情發展。

【16:55】

徐樂堅說，現時難以介定疫情是否已踏入第六波或是第五波餘波，又說出現食肆群組已足以令疫情出現變化。

不過他呼籲市民不用太擔心，雖確診個案數字較昨日稍升，但港府考慮防疫政策時，會作整體考慮，包括公立醫院承受的壓力等，再呼籲市民盡快打針，亦不要因為社交距離措施放寬而鬆懈。詳情即看：【下一一頁】

另外，歐家榮指，目前8宗BA.4變種病毒個案分別於機場及檢疫酒店內找到，均沒有流入社區。

【16:49】觀塘御善私房菜再多6宗個案

觀塘御善私房菜再多6宗個案，歐家榮指，當晚屬聚會，有食物供應，有人曾除下口罩進食。當晚共有45名食客及4名員工，當中已有26人確診，大部分人均以做檢測。詳情即看：【下一頁】

【16:45】

徐樂堅指，每日新增染疫者住院個案人數穩定，目前約3.7%留院人士屬嚴重及危殆個案，較早一兩周較低。

【16:39】再多4名染疫者離世

劉家獻指，今增4宗死亡個案，涉3男1女，年齡介乎64歲至90歲，4人均無打針紀錄。

【16:37】東涌譚仔群組多3名食客染疫

歐家榮指，東涌譚仔再多3食客染疫，當局於食肆內抽取16個環境樣本均屬陰性，詳情即看：【下一頁】

【16:35】今錄22宗學校呈報個案 星月樓再多6人確診

學校今日錄22宗學校呈報陽性個案，包括19學生3職員；涉4間幼稚園、9間小學、9間中學。詳情即看：【下一頁】

上環「星月樓」再多6人確診，包括1樓面員工及5食客，群組累計共70人確診，當局發現上環「星月樓」與西環邨西苑臺基因排序高度相似。詳情即看：【下一頁】

【16:30】今增329宗確診個案

本港今日新增329宗確診，當中127宗屬核酸陽性、202宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.6萬宗確診。

今日錄得31宗屬輸入個案。有10宗在抵港時發現陽性，有19宗於檢疫酒店確診。餘下2宗是第12日在社區檢測中心檢測陽性，分別涉及5月5日由英國抵港的36歲男子，CT值38，已打兩針；30歲女性亦由英國抵港抵港，兩人均是復陽個案。

另外，本港再錄一宗涉BA.4變種病毒的確診個案，涉及一名29歲女士。她於5月8日由英國抵港 ，入住檢疫酒店後第五日、即5月12日樣本陽性，同日有病徵。本港至今共有8宗BA.4變種病毒確診個案，均屬輸入個案。

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記者：TOPick港聞組