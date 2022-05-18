【頭髮生長】8月大B女擁濃密秀髮被誤認3歲　解構兒童頭髮多寡程度因人而異

▲ 日本一名8月大B女擁濃密秀髮。究竟小朋友頭髮多寡受甚麼因素影響？

有媽媽很在意BB的頭髮多寡，尤其是B女，生怕頭髮少被誤為是男仔，又難以紮辮扮靚，像少了湊女的樂趣，另一方面有家長擔心孩子長大持續頭髮稀疏，是健康問題響警號。日本一名8個月大女嬰就有一頭濃密秀髮，近日在網上掀起熱議，網民驚嘆及羨慕，指她看起來年齡大很多，似3歲以上幼童。

B女因頭髮被誤認3歲

綜合日本傳媒報道，日本有網民在twitter分享一張女兒的照片，是其8個月大女兒的背影，照片完全看不到樣子，只看到B女有一頭非常烏黑豐厚的頭髮，頂著及耳的短髮，如果不說她只有8個月，從背影及其髮量所見，以為是3歲以上幼童。

▲ 日本有名8個月大B女擁有海量頭髮，背影看上去似3歲以上。（twitter圖片）

父母指出由於女兒髮量多，看上去年齡大增，曾有一次帶女兒去家庭餐廳時，店員問及是否需要提供兒童菜單，以便家人為小朋友點兒童餐。事實上，她只是BB，只能進食嬰兒食品，當店員知道之後，表現驚訝。

網友紛紛指出從背影真的無法猜出女兒的真實年齡，由於初生嬰兒一般頭髮都較稀少，直至1歲後髮量才開始增多，故此很多人都猜不出她的真實年齡，留言「這確定三歲都沒有嗎」、「和我的孩子完全不同」、「是一年級生嗎」、「我還以為是小學生漂亮的頭髮」等。

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另一位濃密秀髮BB

其實日本有一名現時4歲半的女童Chanco，在嬰兒時因為擁有濃密秀髮而受觸目，Chanco於2017年12月出生，家人在其4個月大開設了instagram「baby chanco」，主題是「髮記錄hair diary」，當時上載了一張4個月大「爆炸頭」照片引起熱議，小BB已擁有一頭蓬鬆濃密的頭髮，活像一個「真人版Monchhichi」。

Chanco引起廣告商的青睞，約1歲時拍攝了洗頭水廣告，現時4歲多的Chanco仍然活躍，間中有演出機會。

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兒童頭髮濃密多寡

父母樂見孩子有很多頭髮，反過來或會擔心BB髮量少。據本港衞生署家庭健康服務資料，孩子頭髮的濃密多寡程度，是因人而異，很多家長誤以為初生嬰兒頭髮的生長與在母親體內時的營養有關，或頭髮少等於缺鈣。其實孩子頭髮稀少並不是缺乏鈣質，也不一定是缺乏營養。

頭髮由毛囊生長出來，最長的「生長期」可達2至3年。而幼兒的毛髮一般較幼、較短及顏色較淺色，所以有些孩子到了1歲，頭髮仍然很稀疏，大部分孩子要到2、3歲，頭髮才會逐漸濃密起來。

若孩子缺乏鐵質、患有新陳代謝病或某些綜合症，可能會引致頭髮稀少，但通常都會有其他病徵，如牙齒、指甲、皮膚或生長指數如身高、體重出現問題等。若孩子只是純粹頭髮較稀少但健康成長，沒有其他徵狀，父母可繼續觀察。如發現孩子除了後枕位置外有明顯局部頭髮的脫落、過多的皮屑或脫髮，又或家族中有先天性無體毛症和排汗問題，可向醫生求診。

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責任編輯︰王明芳