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【小學插班】直資名校拔萃男書院附屬小學　5月23日起接受小二至小六插班申請

中小學 16:30 2022/05/18

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拔萃男書院附屬小學每年都吸引大批家長為兒子報讀。（經濟日報資料圖片）

本港受移民潮影響，不少直資和私立小學都招收插班生，其中深受家長歡迎的直資名校拔萃男書院附屬小學，亦將於5月23日起一連3日接受小二至小六插班申請。家長若有意為孩子轉讀心儀學校，可以及早準備。

根據拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小）網頁資料，學校將接受2022-2023年度小二至小六插班申請，網上報名日期為5月23日上午9校方會時至5月25日下午5時。

學校會先進行甄選程序，能達到該校學業水平要求的申請人，將獲邀參加7月底舉行的插班生筆試，有關插班試的通知信將於6月底寄出。

最新影片：

男拔附小屬九龍區直資一條龍，是不少家長心儀的學校。學校為全日制英文小學，學費每學年$45,000，分10期付費。在名牌效應加上一條龍升學優勢，學位競爭激烈，每年有逾3000人報考，爭奪150個學位，即平均20人爭一個。

男拔附小的小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院，故吸引大量家長慕名為兒子報讀。

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責任編輯︰王明芳

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