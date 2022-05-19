【小學插班】直資名校聖保羅男女中學附屬小學　小三至小五插班5月27日截止報名

▲ 聖保羅男女中學附屬小學現正招收各級插班生。（經濟日報資料圖片）

不少直資和私立小學受移民潮影響，陸續開始招收插班生。直資名校聖保羅男女中學附屬小學，已於5月16日起接受2022至23學年插班申請，並將於5月27日截止報名，有意為子女報讀的家長要留意詳情。

根據聖保羅男女中學附屬小學網頁資料，該校現正接受2022至23學年小三至小五插班申請，申請日期為5月16日上午9時至5月27日下午4時，所有申請均須透過該校的網上申請系統遞交。

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家長須填妥申請表及上載以下文件：

1. 申請人證件近照

2. 出生證明文件

3. 最近兩年成績表

4. 補充資料（如有需要）

學校提醒，家長可於入學申請期內隨時登入系統編修申請按內容，惟在截止報名後，不接受任何補交資料或文件，家長須付$50行政費。

獲甄選參加筆試者將於6月下旬收到通知，筆試科目包括中文、英文和數學，考試暫定於2022年7月9日舉行。通過筆試考核者將獲邀參與面試，所有申請結果將於7月下旬透過電郵通知申請人家長。

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責任編輯︰王明芳