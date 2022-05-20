【重過新生】楊婉儀慶祝大女17歲生日　曾抵押后冠還債返美做英文老師養家

▲ 楊婉儀與一對仔女移居美國重過新生活。

1995年港姐冠軍楊婉儀（Winnie）與丈夫王帥勳於數年前捲入金錢糾紛，欠下合共千萬元巨債，楊婉儀更需要抵押港姐后冠還債。2019年底，她帶同大女王婷知（Hannah）和細仔王思峻（Jonah）移居美國重過新生活，轉眼間女兒已17歲大。

現年51歲的楊婉儀昨日（17日）在IG分享一家三口為Hannah慶生的照片，見到Hannah已長大了許多，正在箍牙的她愈大愈似媽媽；而Jonah都已經15歲大，外型十足一個活力少年。

▲ 楊婉儀一家三口為大女Hannah慶生。（IG圖片）

經歷過人生低潮的楊婉儀，放下身段在美國重新出發，現正在當地做英文老師。她不時在社交網站分享近況，可見她生活安穩、打扮撲素，常流露出笑容。

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抵押港姐后冠賣樓努力還債

楊婉儀於1995年風光成為雙料冠軍，可是其後的演藝發展平平，至2003年與前練馬師王登平兒子王帥勳結婚，誕下一女一子後淡出娛樂圈轉型從商，曾夫妻檔搞生意，包括網上遊戲公司、旅遊雜誌、嬰兒服裝及公關公司等。

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最為人熟悉是他們投身教育界開辦幼稚園，2018年卻因管理不善而導致債務纏身，被生意夥伴入稟法院追討數百萬港元，據報兩夫婦出售位於跑馬地和赤柱的物業套現周轉，楊婉儀亦需以港姐后冠及位於美國三藩市的物業作抵押。

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至2019年3月，楊婉儀與丈夫持有的公司敗訴，公司在兩案合共須賠償逾687萬元。近年兩夫婦涉及多宗錢債官司，所有欠債合共過千萬，當中又被業主入稟追索28萬租金，故一家四口從西貢獨立屋搬到幾百呎的細單位居住，楊婉儀變回平民轉乘港鐵出入、食茶餐廳。

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教授自行設計兒童英文課程

同年底，楊婉儀帶同一對仔女低調返回美國娘家，重過新生活，安排仔女在美國升學，自己亦為養家重投教育工作，自行設計兒童英文課程，可是不久新冠肺炎疫情爆發，紛紛改為網上授課，楊婉儀不時分享自己對著電腦上課的畫面，教學工作忙碌。

而Hannah也十分生性，與媽媽經常一同出門搜購日用品，甚至協助媽媽製作教材，難怪楊婉儀對現時的生活感到滿足。不過，丈夫王帥勳自2019年起已絕跡她的社交平台，引起外界揣測其婚姻狀況。

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責任編輯︰王明芳