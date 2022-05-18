【公僕人工】公務員團體冀如數加薪　人力資源顧問稱私人市場難跟隨

▲ 公務員團體及人力資源顧問，均對今年薪酬趨勢結果感到意外。（林宇翔攝）

影響18萬公務員薪酬調整的薪酬趨勢調查有初步結果，低、中、高級公務員薪酬趨勢淨指標，分別為2.04%、4.55%，以及7.26%。公務員團體及人力資源顧問，均對今年薪酬趨勢結果感到意外。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，原估計數據接近負數，對今次結果感到突然，希望政府能夠如數加薪。他續指，過去一年出現公務員流失現象，政府有需要挽留人才，加上公務員在疫情下參與額外工作，例如封區、疫苗接種站等，而過去兩年公務員都凍薪，期望用加薪作彌補，提升士氣。

華員會會長利葵燕則指，調查結果出現較大偏差，因為經濟因疫情而嚴重扭曲，且未有涵蓋企業裁員、開工不足、停薪留職等情況，參考價值不大。

她續指，公務員凍薪兩年，已經影響到士氣，並且要面對通脹壓力，強調追通脹有別與加薪，只是彌補了購買力。

人力資源顧問周綺萍則指，今次調查結果驚人，脫離市場現實，直言以往經濟旺盛時，加薪幅度最多也只是4至5%，未能反映第5波疫情的影響。她又認為，疫情當未完結，香港也仍未通關，政府需要預留財政儲備作應對，公務員薪酬調整宜貼近市場，以令大眾容易接受。

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責任編輯：陳宛彤