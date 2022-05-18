  • 25°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 17:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公僕人工】公務員團體冀如數加薪　人力資源顧問稱私人市場難跟隨

政治 17:17 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

公務員團體及人力資源顧問，均對今年薪酬趨勢結果感到意外。（林宇翔攝）

影響18萬公務員薪酬調整的薪酬趨勢調查有初步結果，低、中、高級公務員薪酬趨勢淨指標，分別為2.04%、4.55%，以及7.26%。公務員團體及人力資源顧問，均對今年薪酬趨勢結果感到意外。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，原估計數據接近負數，對今次結果感到突然，希望政府能夠如數加薪。他續指，過去一年出現公務員流失現象，政府有需要挽留人才，加上公務員在疫情下參與額外工作，例如封區、疫苗接種站等，而過去兩年公務員都凍薪，期望用加薪作彌補，提升士氣。

華員會會長利葵燕則指，調查結果出現較大偏差，因為經濟因疫情而嚴重扭曲，且未有涵蓋企業裁員、開工不足、停薪留職等情況，參考價值不大。

她續指，公務員凍薪兩年，已經影響到士氣，並且要面對通脹壓力，強調追通脹有別與加薪，只是彌補了購買力。

人力資源顧問周綺萍則指，今次調查結果驚人，脫離市場現實，直言以往經濟旺盛時，加薪幅度最多也只是4至5%，未能反映第5波疫情的影響。她又認為，疫情當未完結，香港也仍未通關，政府需要預留財政儲備作應對，公務員薪酬調整宜貼近市場，以令大眾容易接受。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【泳池重開】救生員人手不足沙灘泳池難盡數重開　私人市場薪資睇齊公務員
21:14 2022/05/12
【泳池重開】救生員人手不足沙灘泳池難盡數重開　私人市場薪資睇齊公務員
【要求加薪】巴士工會要求九巴加薪5%　建議增設年資增薪點
16:08 2022/05/13
【要求加薪】巴士工會要求九巴加薪5%　建議增設年資增薪點
【公僕人工】李鑾輝指去年逾8成公司有調升基本薪金　指標反彈屬正常
今日 11:56
【公僕人工】李鑾輝指去年逾8成公司有調升基本薪金　指標反彈屬正常

你可能感興趣

【泳池重開】救生員人手不足沙灘泳池難盡數重開　私人市場薪資睇齊公務員
21:14 2022/05/12
【泳池重開】救生員人手不足沙灘泳池難盡數重開　私人市場薪資睇齊公務員
【要求加薪】巴士工會要求九巴加薪5%　建議增設年資增薪點
16:08 2022/05/13
【要求加薪】巴士工會要求九巴加薪5%　建議增設年資增薪點
【公僕人工】李鑾輝指去年逾8成公司有調升基本薪金　指標反彈屬正常
今日 11:56
【公僕人工】李鑾輝指去年逾8成公司有調升基本薪金　指標反彈屬正常
周綺萍 公務員事務局 薪酬待遇 人力資源

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起
13:12 2022/05/17
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起