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【膠箱圍城】食環署發800張定額罰款阻嚇　黃錦星：回收商處理量增至7噸

社會 16:56 2022/05/18

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(資料圖片)

因本港疫情嚴重，內地當局於今年2月初起拒絕回收盛載供港蔬菜的發泡膠箱，導致本港多區出現「發泡膠箱圍城」。環境局局長黃錦星今日（18日）表示，食環署於今年2月14日至5月1日期間，在各棄置發泡膠箱地點發出約800張定額罰款通知書。

立法會議員陳克勤在會議上質詢當局有何措施處理大幅增加的廢發泡膠箱。環境局局長黃錦星指，業界估計現時每日約12萬個供港發泡膠箱，合共約48公噸。食環署現時平均每日清理約4至5萬個發泡膠箱，已聯絡數間本地不同的回收商，合作並支援加大回收處理發泡膠箱的能力，進行短期的回收，整體的循環再造能力將大增數倍，至每日共可回收處理約7公噸。

他又指，當局亦於4個批發市場推試驗計劃，向業界提供可重用膠箱，期望從源頭減少對發泡膠箱的依賴。一直有監測海洋環境，到目前為止，未有發現近期海上的發泡膠垃圾有所增加。食衞局、漁護署和環保署會繼續與內地相關單位聯繫及溝通，探討以不同有效方法應對當前疫下的挑戰，共同推進相關工作。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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