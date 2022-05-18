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【著數優惠】維他檸檬茶快閃換購限量澀得起扭扭積木　指定超巿購物滿額可玩夾公仔贏巨型咕𠱸【內附連結】

休閒消費 17:43 2022/05/18

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

第二彈「VLT 澀得起迷你積木」，分別印上 6 個生活上「澀得起情境」，等大家一邊飲 VLT，一邊齊齊「澀得起」。(品牌提供)

一向諗頭多多的維他檸檬茶 (VLT) 繼去年首次推出 6 款至潮「VLT 迷你積木扭蛋」，旋即深受 VLT fans 喜愛，故特別於今個夏天 5 月中起，乘勝追擊推出第二彈「VLT 澀得起迷你積木」，分別印上 6 個生活上「澀得起情境」，等大家一邊飲 VLT，一邊齊齊「澀得起」。

6 款至潮「VLT 迷你積木扭蛋」(品牌提供)

其中兩款「澀得起」兼充滿玩味嘅「VLT 澀得起迷你積木」更設有巨型版咕𠱸，讓你無時無刻都擁抱心愛嘅 VLT，夠晒玩味。這兩款型格的「澀得起」咕𠱸於即日起，以極限量的快閃方式換購，誓必成為 VLT 粉絲及 「夾公仔」愛好者的收藏珍品 。

VLT 澀得起迷你積木換購詳情連結

各商店換購方法 (排名不分先後) 換購方法

⚫香港百佳超級市場, FUSION, TASTE, INTERNATIONAL,

⚫ 百佳網店

⚫ U 購 select

⚫ 華潤萬家超級市場

⚫ 惠康超級市場

 買任何維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶滿$40 ，即送 「VLT 澀得起迷你積木」乙件(隨機一款)。

⚫ 7-ELEVEN

⚫ OK 便利店

⚫ VanGo 便利店

 買任何 4 件維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶，即送 VLT 迷你積木乙件(隨機一款)。
⚫ 大昌食品專門店/大昌煮意 買 2 排維他檸檬茶(原味)/菊花茶(原味)250 毫升 9 包裝/氣泡茶 6 包裝，即送 VLT 迷你積木乙件 (隨機一款)

⚫ HKTVMall

⚫ Ztore

⚫ Home +

 買任何維他檸檬茶/菊花茶/氣泡茶滿$80 ，即送 VLT 迷你積木兩個(款式隨機發送)。

【額外獎賞，好玩熱點】另外，「VLT 澀得起迷你積木」「澀」得起大挑戰 兩款像真度極高的「巨型 VLT 澀得起咕𠱸」於 5 月 21 至 22 日 上午 11 時至晚上 7 時，以好玩、快閃和夾公仔的型式送出，歡迎你親臨 6 間指定超級市場，買任何維他檸檬茶/菊花茶 /氣泡茶滿$40，即可獲得一次夾公仔機會，隨時夾中巨型 VLT 澀得起咕𠱸。

「VLT 澀得起迷你積木」更設有巨型版咕𠱸。(品牌提供)

指定超級市場如下：

1. 東薈城 Taste – 東涌達東路 20 號東薈城 B1-B10 號鋪

2. 日出康城 FRESH 新鮮生活 – 將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 康城 2 樓 201-201A 號舖

3. 黃埔 AEON 超市 –九龍紅磡黃埔新天地第 5 及 6 期地面及地庫

備註： 1. 「VLT 澀得起迷你積木」限量六款，隨機贈送一款

2. 「巨型 VLT 澀得起咕𠱸」限量兩款，隨機贈送一款

3. 禮品先到先得，送完即止。

4. 優惠只適用於維他推廣員在場之時段。個別店舖或因現場突發情況而稍遲開始，最新 情況請參閱 Vita Family Facebook 專頁。 VLT 快閃澀得起大挑戰詳情連結

記者：郭秀芳

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