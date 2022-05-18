【日日媽媽聲】熊黛林車輪戰照顧孖女　自言「孖媽」不易做

▲ 熊黛林分享照顧孖女心得。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（5月17日）播出的第二集，請來熊黛林（Lynn）、胡諾言及阮兆祥擔任嘉賓。

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照顧小朋友的辛酸

育有一對孖女的Lynn分享做「孖媽」心得，Lynn透露孖女在肚裏時已展現出不同的性格，她說：「一個好懶，一日先踢兩、三吓，我成日同佢講：『BB，唔好唔郁呀，媽咪好驚架！』另一個就不停係咁踢，感受到佢以後一定好好動。」

對於父母來說，照顧BB最辛苦必定是晚上「冇覺好瞓」，更何況要一次過照顧兩個BB，對此Lynn說：「有時會啱啱呢個瞓咗，另一個就醒咗，跟住可能佢又會嘈醒另一個，成晚係咁循環發生，完全冇瞓過覺。」

Lynn又笑指起初餵哺母乳時，覺得「一邊一個」好幸福，但後來因為太辛苦，最終改泵母乳餵哺。

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工作過後 孖女的貼心

談到最近復出重新投入工作，Lynn笑言完全沒有掛住孖女，因為終可重拾「一覺瞓天光」的感覺，她說：「好開心，之前因為要隔離14日，我從來冇瞓過咁好。」

Lynn又指外出工作數個月後回到家裡，孖女即送上熱情抱抱，令她甜在心頭：「兩個一齊坐我大髀攬實我，嗰種感覺好冧。」

今晚（5月18日）播出的第三集，嘉賓則為呂慧儀、黎諾懿及陳敏之。隔空與兩位工人姐姐對話的敏之，坦言曾因仔仔太黐工人姐姐而感妒忌，後來被老公一句話點醒；敏之更在製作姐安排下，與工人姐姐透過視像互訴心中情兼感謝彼此，期間三人更講到眼濕濕，場面感人。