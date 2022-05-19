【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持

▲ 曾比特因演出《聲生不息》而人氣急升。

現年28歲樂壇新人曾比特（Mike），去年出道以其爆炸頭而形象鮮明，近日因在音樂節目《聲生不息》，憑翻唱《初戀》（原唱：林志美）及跟林子祥對唱《單車》（原唱：陳奕迅）而人氣急升，社交平台的粉絲數字暴升，繼而成長背景等都一一被曝光。

現時身在長沙的Mike接受TOPick訪問，表示最感激是媽媽多年來一直的支持。

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唱《單車》打動樂迷

曾比特去年簽約環球唱片成為力捧新人，出道後以爆炸頭髮型成為標記，外表奔放的他，唱歌情感卻是十分細膩。在《聲生不息》中，他和林子祥合唱的《單車》，如父子式的關懷對唱，就打動了不少觀眾。

在《聲生不息》節目得到回響，Mike坦言從沒有想過。「我只是希望把我擅長和喜歡的音樂，在不同的舞台有機會展現出來，找尋不同的可能性。所以我也很感謝Lam哥，跟他合唱好難忘，他是很nice和隨和的大前輩，第一集表演過後，我也有問他意見，而他給了很多建議，讓我獲益良多。」

在節目播出後，曾比特也有留意有不同的留言，當中有欣賞也有負評，他抱平常心面對。「因為一開始便沒有想成為焦點，只希望把每一次演出做到最好，所以任何評論，都是好好學習和成長的機會。」

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【聲生不息】曾比特唱《初戀》唱功被激讚 Mike曾為唱歌失正職仍無悔

感謝家人支持

曾比特在台上充滿活力，原來唱歌天份也是自小便培養。他憶述：「媽媽說我是天生愛唱歌，小時候就愛表演電視劇主題曲，好記得唱《真情》和《包青天》，長大了也常參加比賽，會選唱MIKA等黑人元素歌曲，也曾去學習唱歌。」

在家中排行最細的Mike。自言童年時很頑皮。「其實我小時候很百厭，像個頑童般經常出街玩，學校老師也曾跟媽媽投訴我上堂很多話講，但她也沒有很嚴厲地責備我，令我現在也是很喜歡講話。」

他形容在成長過程中，跟媽媽的關係似朋友，亦很感激母親及兄姊一直支持自己去追夢。「她看著我由喜歡唱歌，到去參加比賽，有自己的表演，直至成為歌手，當中縱有擔心，但亦很支持我走這條路，背後有很大功勞。」

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家人成最大後盾

所以Mike覺得，家人的支持是自己最大的後盾：「去年出席一個樂壇頒獎禮前，樂迷都很緊張自己可否拿獎，家人也有特地傳短訊來，叫我無論任何結果，都不要有額外的情緒，令我很感窩心能有這個家庭。」

加入樂壇後，他一直有個長遠目標，便是能夠出到自己的實體碟。「一來現在樂迷都多數只花時間聽單曲，有機會也有出實體碟，可以嘗試不同的音樂類型；其次，出碟像是小小的成就，對家人也有個交代，始終他們的年代還是聽CD，我也希望可以把實在實在的CD送給家人。」

近日曾比特終願望成真，即將推出首張個人專輯，用作品回顧過去幾年的追夢生涯，唯一遺憾，可能只是未能親手把這份禮物送給天上的父親。

記者：區家歷