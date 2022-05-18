【欺詐續審】黎智英等涉欺詐科技園案續　周達權指黎私人公司曾向蘋果印刷付租金

▲ 黎智英涉欺詐科技園一案，今於區域法院續審。資料圖片

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，令與黎相關的公司獲益。兩人早前於區域法院否認共兩項欺詐罪，案件今（18日）續審。控方證人、時任壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權供稱，黎的私人公司力高顧問有限公司於涉案地段租用地方，故蘋果印刷會定期寄出租單予力高。周亦曾替力高簽發支票，向蘋果印刷支付租金。另外，力高亦曾替黎的住宅支付租金。

控方證人、時任壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權今續作供稱，自己曾代表黎的私人公司力高顧問有限公司簽署8張支票，替黎支付位於嘉道理山住宅租金。周又指，由於力高於涉案地段租用地方，所以蘋果印刷有限公司會定期寄出租單予力高。周亦記得曾替力高簽發支票，向蘋果印刷支付租金。

法官問及周，蘋果印刷理論上可以不收取租金，支付租金是誰的主意？周供稱，蘋果印刷由開始已是這樣做，不單止力高，即使是蘋果日報亦須就佔用土地支付租金。周續指，至於力高的租金估算則是在開始租用時，由測量師估算每呎租金市值，再以呎數計算。

被告黎智英（74歲，商人）及黃偉強（60歲，行政總監）。兩人同被控1項欺詐罪，控罪指兩人於2016年1月1日至2020年5月19日期間，連同周達權及其他人向香港科技園公司隱瞞，將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並非按科技園公司與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日所訂的租契而使用。

黎另被控1項欺詐罪，控罪指黎於1998年4月1日至2015年12月31日期間，連同其他人向香港工業邨公司（現稱香港科技園公司）隱瞞， 上述處所並非按日期為 1995 年10月24日的提案計劃書、工業邨公司與蘋果日報印刷有限公司於1995年10月24日所訂的租契協議，及雙方於1999年5月25日所訂的租契而使用。

案件明（19日）續審。

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記者：梁錦麟