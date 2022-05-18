【三台大戰】開電視播林峯新劇《黑金風暴》　TVB推視帝譚俊彥新劇迎戰

▲ 6月份，三大電視台將掀起劇集大戰。

下月開始，電視圈又迎來劇集大戰！香港開電視加入港劇戰團，將於下月13日推出由林峯和周秀娜主演的劇集《黑金風暴》，林峯已經近兩年沒有主演的港劇播映，相信會令一眾劇迷期待！

另外兩間電視台也不敢怠慢，無綫推出由視帝譚俊彥擔正的續集作《十八年後的終極告白2.0》迎戰，而近年進軍劇集市場的ViuTV同樣於5月底播出由「劇帝」潘燦良和郭羨妮主演的奇幻劇《冥冥之中》，演員配搭新鮮，三大電視台又另一爭鬥。

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開電視播《黑金風暴》

由林峯、周秀娜及黃浩然領銜主演的中港警匪劇《黑金風暴》，將於6月13日（星期一）於香港開電視播映，《黑金風暴》講述香港警署與廉政公署兩個獨立部門各司其職、互相合作和制衡，共同維護社會安定。

該劇由林峯、周秀娜及黃浩然領銜主演，其他演員陣容包括梁競徽、連詩雅、李璨琛、吳岱融、麥長青等，另外熊黛林、吳啟華、郭政鴻、林韋辰、高鈞賢等有份特別演出，可說雲集不少香港演員。

林峯於《黑金風暴》裡飾姓韋的高級督察，跟2012年於TVB劇集《雷霆掃毒》飾演的「韋Sir」一樣，連造型也點相似，加上劇集主題曲《幼稚未完》為《雷霆掃毒》片尾曲《幼稚完》的續作，故網民稱它為《雷霆掃毒》續集。

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林峯兩年前以自由身重返TVB拍攝《使徒行者3》，相隔兩年再有其主演的劇集上映，相信一眾峯迷十分期待。

此外該劇製作班底來頭不少，邀得曾擔任《22世紀殺人網絡》及《蜘蛛俠２》等動作指導的香港著名動作導演林迪安、曾八度勇奪香港金像獎最佳剪接殊榮的剪接師鄺志良參與《黑金風暴》，以及有「鐵三角」林晉諾、林國華及黃育德再度聯製作。

▲ 新劇《十八年後的終極告白2.0》於5月30日播映。

視帝新劇搶收視

至於TVB方面，於《雙生陌生人》播畢後，將於本月30日播映由譚俊彥及陳山聰等主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》。

這續集作除原班人馬參演外，更有「大馬視后」龔嘉欣和埋產後復工的譚凱琪參演。劇情講述十八年前的一段孽戀看似被淡忘，但隨著一幅封塵的畫作重現，令這段孽緣有關的人和事被一一抖出，引起軒然大波。

於兩年前播映的《十八年後的終極告白》雖然收視一般，不過劇集贏盡口碑，此劇可以說是TVB近年誠意之作，譚俊彥的演出被讚超班，令觀眾刮目相看，劇集內容又有一定的懸疑性，其續集作《十八年後的終極告白2.0》不禁令人期待。

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郭羨妮出山演港劇

至於ViuTV方面，同樣於5月30日播映由郭羨妮、潘燦良、劉心悠等人主演的懸疑劇《冥冥之中》。

《冥冥之中》為ViuTV開台以來，首次推出集數最多的一小時自製劇，合共有30集，演員班底集齊無綫、前亞視和ViuTV三台藝人，以及電影和舞台劇兩大界別演員，配搭上較新鮮。

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該劇故事以奇幻為主題，編劇團隊將死神之間的內鬥，包裝為辦公室政治，劇情設計相對有趣另類。

而男主角潘燦良曾三度獲得「香港舞台劇獎」最佳男主角，女主角郭羡妮於2015年離巢TVB後，睽違6年回歸電視界，而另一女主角劉心悠相隔3年再有港劇播映。