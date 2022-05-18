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【電動車】Shell在中港城設44個電動車充電位　最快可15分鐘完成充電

社會 17:36 2022/05/18

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SHELL、信和集團及希路能源攜手打造全港最快的大型Universal 電動車充電站開幕禮。（梁偉榮攝）

今年首季電動車佔新售私家車的比率接近一半，電動私家車總數已超過3萬輛，香港蜆殼公司（Shell）今日（18日）公布，位於中港城新建成的電動車充電站為全港最快，當中由希路能源負責營運的快速充電，能以15分鐘為電動車完成充電。

SHELL、信和集團及希路能源在中港城攜手合作打造的電動車充電站，提供44個充電車位，其中一組直流超級充電設備能充電速度為達300kW，最快在15分鐘內完成充電，成為全港最快的電動車充電站；亦有提供40 個中速充電設備，為不同需求的車主提供服務。

SHELL提醒，Ultra Fast充電車位能為新款電動車例如Hyundai Ioniq 5，於15分鐘內由20%充電至 80%；市面上主流電動車則可於40至60分鐘內完成充電。

希路能源創辦人及執行長曾偉華表示，快速充電能為新型號的電動車，15分鐘補充能行駛200公里的電量，足夠由中港城來回機場3次。同時又提供40個中速的充電器，運用「load management」配電系統，減低充電站對中港城的電力要求，「中港城每日可為不同的電動車的，提供每日150次充電次數，每年1000萬零排放的行駛距離。」

香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯表示，Shell將全力支持港府訂下在2025年有不少於5000 個公私營公共充電器的目標，亦會物色更多合適興建充電車位的地方，未來短期目標提供300個充電車位，涵蓋全港。

信和集團資產管理董事蔡碧林指，未來信和將進一步擴展集團旗下物業的電動車充電器數量，預計在 2022年內大幅增加67%至超過1,400個，鼓勵市民採用綠色運輸。

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快速充電站充電費用及最高提供電量:

Super Fast (60-120kW Max) 

  • 30 分鐘 HK$68, 最高提供 20 度電(kWh)
  • 45 分鐘 HK $102, 最高提供 30 度電(kWh)
  • 60 分鐘 HK $170, 最高提供 50 度電(kWh)

Ultra Fast (120-300kW Max.)

  • 20 分鐘 HK $72, 最高提供 20 度電(kWh)
  • 30 分鐘 HK $108, 最高提供 30 度電(kWh)
  • 45 分鐘 HK $180, 最高提供 50 度電(kWh)

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記者：李榮忠

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