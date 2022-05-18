【張敬軒演唱會】馮允謙送上自製門票　軒仔：後輩咁鍾意整紙製品俾我

▲ Jay Fung任嘉賓。

張敬軒《THE NEXT 20演唱會》進入第6場，謝霆鋒現身支持外，軒仔請來馮允謙（Jay）擔任嘉賓，Jay Fung一出場，全場觀眾都欣喜若狂，吶喊歡呼。

由於Jay Fung 是「鬼仔」不懂中文，所以兩人合唱《他的故事》時，大會提詞機打出一串由他自行拼音的英文歌詞，拼音夾雜廣東話及英文，只有Jay Fung才看得懂，十分搞笑，軒仔台上問道：「點解今晚提詞機會出一串越南文？我望埋去唔知係乜？」然後叫大會攝影機，影著那些拼音，叫Jay Fung讀出來給觀眾聽，引得全場爆笑。

▲ 二人合唱。

軒仔又謂，Jay Fung一直給他好謙厚、謙卑、經常充滿陽光笑容的感覺。「這位朋友的聲音，是香港樂壇中我最喜愛的聲音，自己人生當中曾經要人急救，無論監製、錄音，他都二話不說趕到，兩脇插刀 ，是一個難得的好朋友。」

Jay Fung就十分有心，自製一張即將7月開的演唱會票送給軒仔，他說：「7月我會開演唱會，但我的飛未印到出嚟，所以我自己做一張，這張飛係7月2、3、4、5都可以用，你鐘意可以來睇晒！」軒仔笑言 ：「而家啲後輩，點解咁鐘意整啲紙製品俾長輩！仲要係7月！哈哈，算啦，佢係鬼仔，佢唔識呢啲嘢，好多謝你，你演唱會我一定會嚟！」

▲ 安歌五次。

開騷一星期，場場當尾場的軒仔，昨晚再一次破紀錄，一共安歌了五次，當紅館開大燈，歌迷仍然不肯散去，良久才肯離開。台上軒仔忘形地唱。

開騷以來，主辦方不斷收到有歌迷想撲飛的需求，防疫措施於19號開始進一步放寬，大會再次努力向紅館商議及爭取 ，最終於5月19號再一次可以把限量最後8場門券公開發售，仍未買到飛的歌迷，可以把握最後機會搶飛。

最新影片：林希靈陳安立訪問