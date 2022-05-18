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【第五波疫情】上環星月樓現超級傳播　爆疫途徑涉與居西苑臺員工有關

社會 17:50 2022/05/18

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上環「星月樓」群組累計共70人確診。（資料圖片）

本港今日新增329宗確診個案，早前爆疫的上環「星月樓」今日（18日）再多錄6宗個案，群組累計共70人確診，涉60名食客及10名員工。當局今日公布，發現上環「星月樓」與西環邨西苑臺基因排序高度相似，料與「星月樓」一名居西苑臺的員工有關。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日公布，上環「星月樓」再多錄6宗個案，涉及1樓面員工及5食客，群組累計共70人確診，包括60名食客及10名員工（即看：【下一頁】）。他又說，事發的5月7日晚有約220名食客及30員工在場，至今已有約三分之一人染疫，料當晚有超級傳播，加上當局視察上址時，亦發現其通風不理想，有死角位，料因上述兩個原因而爆疫。

他透露指上環「星月樓」與西環邨西苑臺基因排序高度相似，料與「星月樓」一名居西環邨西苑臺的員工有關。他說，當局早前在西環邨西苑臺的圍封強檢行動中發現23宗個案，涉不同單位，均於5月7日前發病，故相信上址的傳播於5月初發生。

此外，當局發現「星月樓」群組中最早發病的3人，均於5月8日出現病徵，包括該名居西環邨西苑臺的員工，故不排除涉事員工就是引致「星月樓」群組爆發的人士，料源頭是其居住的西環邨西苑臺：

我們相信這名員工5月初在他居住的大廈（西環邨西苑臺）受到感染，至於他會不會是5月7日當晚（在星月樓）的超級傳播者，我們是不可以確認，因為他的病徵很輕微，而且他每日快測都是陰性，直至5月12日大廈圍封強檢的核酸檢測是陽性，CT值是32，即病毒量較低，（當晚）會不會有另一位超級傳播者，我們都不肯定。

不過，他提到，雖然「星月樓」與西環邨西苑臺基因排序高度相似，但亦不排除是因為當區當時在流行同一病毒株。

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記者：郭詩詩

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