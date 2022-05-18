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【醫療券】議員倡擴大醫療券合資格年齡　陳肇始：放寬或令資助模式零散複雜

社會 17:59 2022/05/18

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（資料圖片）

社會上有不少意見認為，政府應擴大長者醫療券的適用範圍及醫療券使用者的年齡層，以減輕公營醫療系統的壓力。食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）表示，公營醫療系統已為社會提供一個安全網，確保所有市民不會因經濟原因而未能獲得所需的醫療服務。

在立法會議員顏汶羽在會議上質詢有否考慮逐步擴大醫療券使用者的年齡層，包括壯年甚至所有成年人等。食衞局局長陳肇始指，仿效長者醫療券計劃，為其他年齡組別設立醫療券的建議可能會導致整個資助模式過於零散或複雜，亦容易出現濫用，令到寶貴的資源不能針對性地有效使用。

陳肇始稱，截至今年4月底，曾經使用醫療券的長者超過145萬人，約佔合資格長者人口的97%。此外，超過10,800名醫療服務提供者參與計劃，在接近30,000個服務地點讓長者使用醫療券。計劃於本財政年度的預算開支為43.7億元，隨着人口老化，我們預計投放於計劃的資源將會持續增加。

她又指，正研究優化及規範醫療券的使用，包括將部分醫療券金額，劃定用於基層醫療的指定用途，例如健康風險評估、慢性病檢查和管理；並會要求長者登記其家庭醫生等，期望長者善用醫療券於疾病預防和健康管理。

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責任編輯：余思嵐
 

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