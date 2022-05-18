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【JUPAS】都大推獎學金DSE摘1粒星即可獲4萬　校方周六辦網上諮詢日介紹課程

社會 18:19 2022/05/18

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都大出「摘星入學獎學金」，入讀學生於DSE中任何一科取得5*或5**的成績，即可獲發4萬元獎學金。（資料圖片）

應屆香港中學文憑試（DSE）筆試上周六結束，各大學陸續安排網上諮詢活動。香港都會大學將於本周六（21日）舉辦「網上聯招課程諮詢日」，由來自不同學院和部門的代表介紹大學及升學資訊。另外，都大今年推出「摘星入學獎學金」，入讀都大的學生於DSE中任何一科取得5*或5**的成績，即可獲發4萬元獎學金。

都大將於2022/23學年開辦51個本科生課程，其中15個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）課程。都大表示，由2022年起，經聯招入讀的學生，如在DSE中任何科目取得5*或5**的成績，即可獲發港幣4萬元「摘星入學獎學金」，學校亦另設多項入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，獎學金可達12萬元，以獎勵入學成績優異及才華出眾的新生。

都大科技學院新學年將推兩個新課程，分別為科學（STEM）榮譽理學士課程（JS9733）及綜合檢測和認證榮譽應用理學士課程（JSSU61）。前者設30個學額，學生可學習STEM的跨學科基礎知識；後者則設50個學額，課程涵蓋電子、微生物及物理等各類型檢測。

都大將於本周六舉行網上聯招課程諮詢日，人文社會科學院、商業管理學院等5個學院將安排網上課程講座及諮詢環節，而都大教務處及學生事務處亦會舉辦入學講座，介紹聯招選科指南、升學資訊及分享都大校園生活和獎學金資訊，詳情可按此瀏覽。

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記者：黃悅晴

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