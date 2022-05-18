【新冠疫苗】再多2人離世前14日內曾打疫苗　3少年打針後胸痛現情況穩定

▲ （資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今日（18日）公布最新疫苗接種監測更新，截至5月15日晚上11時59分的過去一星期，衞生署接獲三宗涉及三至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名11歲男子及兩名15歲男子，他們在接種復必泰疫苗後二至四日內出現胸痛，情況穏定。當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至5月15日晚上8時，本港市民合共接種了約1645萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約667萬名，當中包括93.1%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7484宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.05%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括103宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別71歲及92歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術 部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

