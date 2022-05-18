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【社交距離措施】明起再放寬防疫措施　一文看清重開處所及要求

社會 18:25 2022/05/18

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

港府5月19日再放寬社交距離措施。（陳國峰攝）

本港疫情回穩，特首林鄭月娥公布，5月19日起實施第二階段社交距離措施的放寬安排，包括酒吧酒館、卡拉OK場所等可以重開，顧客可在戲院放映院內飲食等。TOPick整合了有關資料，一文看清。

（一）餐飲處所

  • 餐飲處所可提供堂食服務的時間會延長至晚上11時59分
  • 餐飲處所由5月5日起每枱人數上限提升至最多8人；5月19日起，宴會活動人數上限由20人提升為120人
  • 餐飲處所內繼續禁止進行現場表演及跳舞活動

（二）其他表列處所

  • 酒吧或酒館可以重開，營業時間至凌晨1時59分，每枱人數上限為4人
  • 浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪可以重開
  • 戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%，而戲院內容許飲食
  • 市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心進行運動時，亦可以不佩戴口罩

（三）佩戴口罩要求

  • 由5月5日起，放寬強制佩戴口罩的要求，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩
  • 市民如身處《郊野公園條例》（第208章）第2條所界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，或在戶外公眾地方進行劇烈活動（例如運動或跑步），可以不佩戴口罩

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記者：TOPick港聞組

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