【現在開始是Showtime!】秦基周棄高薪入娛圈　演技獲視后金南珠稱讚

▲ 秦基周棄高薪厚職選拔入行。

韓國奇幻愛情喜劇《現在開始是Showtime!》由朴海鎮夥拍秦基周領銜主演，現正於「黃Viu」熱播。

該劇講述個性天差地別——能夠使喚鬼魂的星級魔術師車次雄（朴海鎮飾）與擁有通靈能力的熱血女警高瑟海（秦基周飾），聯手解決案件的爆笑搜查故事。

▲ 《現在開始是Showtime!》

棄高薪厚職入行

提到秦基周，最為人熟悉的絕對是她傳奇的入行經過。她從韓國名牌私立大學中央大學畢業後，便按照父母意願加入韓國人最想入職的三星集團擔任IT顧問；可是從小受到任職記者的父親影響，秦基周工作3年便離開大企業投考電視記者。

然而經過3個月實習期後，她再度離職，最終還在姐姐的鼓勵下參加「第23屆超模選拔大賽」，贏得第3名的好成績。

相對於其他演員，26歲入行的秦基周起步較遲，也屢屢因為年齡而面試失敗：「每一次試鏡都是首輪就被淘汰，原因是我年紀太大。看到他們充滿懷疑的眼神，整個人就會退縮、也很受傷。」幸好她在2015年以《第二個二十歲》開啟了演員之路，對此她坦言並不後悔兜遠路：「想在年紀更大之前，找到能讓我一生都感到幸福的事情。」

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金南珠讚揚演技自然

現年33歲的秦基周捱過低潮，年前還以「腦性女」形象晉升女一，除深得觀眾歡心，她也被許多巨星級人馬睇好。

視后金南珠便大讚她演技自然、能夠消化不同角色，她也透露因此得到力量：「和前輩金南珠、池珍熙拍攝劇集《Misty》時，前輩對我說『你真是漂亮的孩子，我很喜歡，也很有禮貌』，她還說我是能夠讀懂別人眼神的人。」

近年秦基周星運大開，也先後與不少長腿男神如金英光、魏河俊合作，更一度與張基龍傳出緋聞，堪稱「新一代男神收割機」。

據說她在大學時期非常受歡迎，對此她也笑言：「不過時間不長，就是剛入學那一年受到了很多喜愛，也經常被請食飯。我不是會主動示愛的人，因為我喜歡的人，幾乎也同時喜歡我。」

不過她曾自爆拍拖時不如外表文靜：「以前的戀愛都是非常平凡，一直都是吵架後再和好，然後再吵架再和好。」

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