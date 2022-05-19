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【靚太廚房】健康有益金華火腿奶油津白　美食Blogger教15分鐘零失敗食譜

休閒消費 13:57 2022/05/19

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

只要6種食材，花15分鐘時間就可能在家還原上海風味。

去上海菜館食飯，金華火腿奶油津白是必食菜式。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享金華火腿奶油津白食譜，只需15分鐘就可以煮出這道香滑可口又健康有益的家常小菜，下廚新手都可以一試!

最新影片推介

金華火腿奶油津白。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

材料

旺菜  1棵（約300克-350克）
金華火腿 20克（切碎）
清雞湯 150毫升
鮮奶 80毫升
薑片 2片
粟粉 2茶匙

做法

    點擊圖片放大
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1) 金華火腿切碎。

2) 旺菜摘開一瓣瓣，洗淨浸水後瀝乾。

3) 熱鍋下1湯匙油，放入旺菜，倒入清雞湯及金腿碎，加蓋開中火煮2分鐘，轉小火煮3分鐘，熄火焗2分鐘。

4) 鮮奶及粟粉開溶，打開蓋開中火並從鍋邊倒入，令芡湯稍稠即成，放上蔥花作點綴。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

了解更多J.miAka 寵愛宅:YouTube/Instagram/Facebook/寵愛宅Blog

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責任編緝：張懿慧

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