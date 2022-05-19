【靚太廚房】健康有益金華火腿奶油津白 美食Blogger教15分鐘零失敗食譜
休閒消費 13:57 2022/05/19
去上海菜館食飯，金華火腿奶油津白是必食菜式。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享金華火腿奶油津白食譜，只需15分鐘就可以煮出這道香滑可口又健康有益的家常小菜，下廚新手都可以一試!
最新影片推介
材料
|旺菜
|1棵（約300克-350克）
|金華火腿
|20克（切碎）
|清雞湯
|150毫升
|鮮奶
|80毫升
|薑片
|2片
|粟粉
|2茶匙
做法
▼點擊圖片放大
+5
+4
1) 金華火腿切碎。
2) 旺菜摘開一瓣瓣，洗淨浸水後瀝乾。
3) 熱鍋下1湯匙油，放入旺菜，倒入清雞湯及金腿碎，加蓋開中火煮2分鐘，轉小火煮3分鐘，熄火焗2分鐘。
4) 鮮奶及粟粉開溶，打開蓋開中火並從鍋邊倒入，令芡湯稍稠即成，放上蔥花作點綴。
以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。
了解更多J.miAka 寵愛宅:YouTube/Instagram/Facebook/寵愛宅Blog
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編緝：張懿慧