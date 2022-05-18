  • 24°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 19:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬趨勢】工聯會郭偉强：調查結果對公務員團隊而言是喜出望外　具正面作用可提升公務員士氣

政治 18:48 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

工聯會立法會議員郭偉強。（資料圖片）

薪酬趨勢調查初步結果今日出爐，低、中、高級公務員薪酬趨勢淨指標，分別為2.04%、4.55%，以及7.26%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席、工聯會議員郭偉强指，今次公務員薪酬趨勢結果對公務員團隊而言是喜出望外，反映私人市場對人才的需求殷切。

郭偉强表示，調查時間正值第五波疫情期間，惟數字全部均是正數，反映私人市場對於挽留人才，有一定的積極措施。他又提及，公務員已凍薪兩年，雖然受疫情影響，市場出現波動，但過去兩年物價上升。他說，為保持公務員購買力，今次調查結果有正面作用，能提升公務員士氣。郭偉强強調，調查數字未能反映通脹，如果公務員薪酬可獲調整，相信公務員會感到欣喜。

他續指，根據現有機制，如果私人市場的高薪職位薪酬有大幅調整，都會反映在今次薪酬趨勢調查內，故難以評論公務加薪是否公平，認為有關調查如實反映市場變動，不應作出另外解說。

郭偉强又稱，公務員薪酬調整與私人市場有互惠的因素，除了私人市場的統計數字會影響薪酬趨勢調查結果，公務員薪酬調整亦會反映來年私人市場薪酬的調整。

另一工聯會立法會議員梁子穎指出，現時很多資助機構均會進行薪酬調整，過去兩年前線公務員為防疫抗疫工作付出很多，希望薪酬調整可以補足到他們過往兩年的辛勞，抵銷通脹。

他又提及，過去兩年最低工資並無調整，若今次公務員薪酬仍不獲調整，最低工資因而凍結，對基層「打工仔」並不公平，可能加劇貧富懸殊問題。他促請政府考慮多項因素，為社會帶來喜訊。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【公務員】聶德權：大部分首長級職位仍會內部晉升　新聘任機制可增加靈活性
17:24 2022/05/16
【公務員】聶德權：大部分首長級職位仍會內部晉升　新聘任機制可增加靈活性
【官員薪酬】新一屆政治委任官員停止凍薪回復應有水平　可累積年假上限增至33個工作天
13:18 2022/05/06
【官員薪酬】新一屆政治委任官員停止凍薪回復應有水平　可累積年假上限增至33個工作天
【薪酬趨勢】公務員薪酬趨勢淨指標出爐　據悉介乎2.04%至7.26%
今日 11:22
【薪酬趨勢】公務員薪酬趨勢淨指標出爐　據悉介乎2.04%至7.26%

你可能感興趣

【公務員】聶德權：大部分首長級職位仍會內部晉升　新聘任機制可增加靈活性
17:24 2022/05/16
【公務員】聶德權：大部分首長級職位仍會內部晉升　新聘任機制可增加靈活性
【官員薪酬】新一屆政治委任官員停止凍薪回復應有水平　可累積年假上限增至33個工作天
13:18 2022/05/06
【官員薪酬】新一屆政治委任官員停止凍薪回復應有水平　可累積年假上限增至33個工作天
【薪酬趨勢】公務員薪酬趨勢淨指標出爐　據悉介乎2.04%至7.26%
今日 11:22
【薪酬趨勢】公務員薪酬趨勢淨指標出爐　據悉介乎2.04%至7.26%
政治 貧富懸殊 最低工資 工聯會 郭偉强 立法會 通脹

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起
13:12 2022/05/17
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起