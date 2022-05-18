【薪酬趨勢】工聯會郭偉强：調查結果對公務員團隊而言是喜出望外　具正面作用可提升公務員士氣

▲ 工聯會立法會議員郭偉強。（資料圖片）

薪酬趨勢調查初步結果今日出爐，低、中、高級公務員薪酬趨勢淨指標，分別為2.04%、4.55%，以及7.26%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席、工聯會議員郭偉强指，今次公務員薪酬趨勢結果對公務員團隊而言是喜出望外，反映私人市場對人才的需求殷切。

郭偉强表示，調查時間正值第五波疫情期間，惟數字全部均是正數，反映私人市場對於挽留人才，有一定的積極措施。他又提及，公務員已凍薪兩年，雖然受疫情影響，市場出現波動，但過去兩年物價上升。他說，為保持公務員購買力，今次調查結果有正面作用，能提升公務員士氣。郭偉强強調，調查數字未能反映通脹，如果公務員薪酬可獲調整，相信公務員會感到欣喜。

他續指，根據現有機制，如果私人市場的高薪職位薪酬有大幅調整，都會反映在今次薪酬趨勢調查內，故難以評論公務加薪是否公平，認為有關調查如實反映市場變動，不應作出另外解說。

郭偉强又稱，公務員薪酬調整與私人市場有互惠的因素，除了私人市場的統計數字會影響薪酬趨勢調查結果，公務員薪酬調整亦會反映來年私人市場薪酬的調整。

另一工聯會立法會議員梁子穎指出，現時很多資助機構均會進行薪酬調整，過去兩年前線公務員為防疫抗疫工作付出很多，希望薪酬調整可以補足到他們過往兩年的辛勞，抵銷通脹。

他又提及，過去兩年最低工資並無調整，若今次公務員薪酬仍不獲調整，最低工資因而凍結，對基層「打工仔」並不公平，可能加劇貧富懸殊問題。他促請政府考慮多項因素，為社會帶來喜訊。

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記者：陳葆琳