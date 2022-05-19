【小一叩門】小一統一派位6月1日公布結果　叩門前必備文件Checklist

▲ 小一統一派位將於6月1日公布結果。（湯致遠攝）

今年小一統一派位結果將於6月1至2日，透過郵遞方式通知家長。小朋友獲派心儀小學當然開心，但如果家長對結果不滿意，就要準備「叩門」了。距離「大抽獎」結果公布的日子尚餘兩星期，家長是時候準備叩門所需文件，以免時間緊迫而手忙腳亂。

各官津小學的叩門要求、申請時間及面試時間等均不相同，家長宜先從學校網頁或致電了解各校的叩門詳情。TOPick綜合了叩門一般所需的文件，供家長參考︰

學童出生證明書副本

家長或監護人身份證副本

小一註冊證副本

自行派位申請表家長存根副本

統一派位申請表家長存根副本

幼稚園成績表或評估表

學童證件近照

叩門報名表（視乎學校要求，部分學校需經網上交表）

自薦叩門信

簡單個人檔案

推薦信（牧師、幼稚園校長或運動項目教練）

學童領教會證明書／領洗紙副本（適用於天主教及基督教小學）

足夠回郵信封

家長趁「放榜」前可先作好部署，如選定最心儀的學校，宜上網了解學校在此階段的收生要求，預先做好功課，以免屆時浪費時間。例如部分學校只接受1-1-1（即自行分配學位階段、統一派位階段甲部及乙部均首選該校）的學生申請或面試，如子女並不合符要求，則應考慮其他學校。

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自薦叩門信

校長一般要看逾百封自薦叩門信，因此信內宜精簡握要，頁數最好不要超過一頁。網上雖然有不少叩門信範本，但多是千篇一律。家長可在此階段顯示誠意，例如表達對學校辦學理念的認識、與自己家庭教育配合等。若孩子曾參與過該校的公開活動（如開放日、比賽），都可在信內提及。此外，家長謹記需確保信上的校長姓名準確無誤。

個人檔案

個人檔案包括家庭簡介、學生個人才華及參與的課外活動，如小朋友在學術、音樂、體育、藝術等有突出表現。不過，校方難細閱申請人的每張證書，家長應選擇最能表現子女能力的證書，或以列表形式，列出小朋友的得獎項目，到有機會面試時才提供證書正副本。

推薦信

如有機會爭取到幼稚園校長、教會牧師、運動教練等的推薦信，也有機會加分。同區的小學及幼稚園校長多互相認識，要是校長能在信中詳述小朋友的個性、學習模式等，小學校長大多會較重視。

家長留意，無論小朋友能否入讀心儀小學，都需先在指定日期到小學註冊，否則當放棄學位論。另外，不同小學「叩門」程序、日期均不相同，以學校網頁為準。

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責任編輯︰王明芳