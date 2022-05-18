【前海擴區】曾國衞：已展開港深西部鐵路研究　首階段研究預計今年內完成

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（曾耀輝攝）

政制及內地事務局局長曾國衞指，曾國衞表示，港深政府合作成立的「推動港深跨界交通軌道基礎設施建設專班」已展開連接洪水橋與前海的港深西部鐵路的研究，首階段研究預計於今年內完成。

立法會今日下午討論盧偉國提出「積極配合《前海方案》，加快融入國家發展大局」積極配合《前海方案》加快融入國家發展大局的無約束力議案。曾國衞表示，港深西部鐵路可望加強新界北及深圳南山和前海的交通聯繫，除便利港人港企到前海合作區發展外，亦有利提升洪水橋及厦村新發展區為新界北現代服務業中心。

曾國衞又提及，為進一步提升口岸通關能力，港深兩地政府已就如何在新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」展開研究，並會致力提升其他口岸的通關能力，為市民提供更便利的服務。

他指，深圳前海是粵港澳其中一個十分重要的合作平台。特區政府會推動更緊密、更高層次和更全面的港深合作，通過《前海方案》強化兩地共同發揮大灣區雙引擎的功能，讓香港更好融入國家發展大局。

提出議案的經民聯立法會議員盧偉國認為，政府應成立高層次專責架構，以新思維和新視野制訂全面前海發展策略，令香港加快融入國家發展大局。選委界議員陳紹雄指出，現時政府各政策局與前海分別對接，各自為政，香港不應只是持觀望態度，應由副司長等領導層帶領高層次專責架構，推進前海發展。

他又建議，政府制定具體清晰的工作計劃及目標，以5年為時限，定立工作積效指標，倘若效果未如預期，則要及時調整工作方式，讓融入國家發展有實際進展，並不只是流於口號。

曾國衞回應指，有關的高層次機制已經存在，現時特首林鄭月娥親自領導成員包括所有司、局長的粵港澳大灣區建設督導委員會，具體的工作包括擬訂策略目標、具體政策措施和工作計劃等，當中包括香港該如何用好《前海方案》帶來的重大機遇。

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記者：陳葆琳