黃劍文自稱食極唔肥反想增磅　將推新歌靠暴食取靈感

▲ 黃劍文跟紅酒KOL May Wong拍飲食片。

歌手黃劍文與紅酒KOL May Wong日前拍攝「香港零售科技商會」網片，尋覓香港美食為餐飲業復甦打氣。期間黃劍文到訪日本餐廳，他更要「品嚐」新鮮南美海膽。

少吃魚生的劍文面露難色，場面相當搞笑：「因為我以前好少食海膽，慢慢配埋壽司飯都可以接受到，頭先導演要我一大舊食入口，味濃到『漿』住個口講唔到嘢。經歷今次後接受程度係高咗，見到好多手足都買翻屋企，搞到我都心思思想再試吓。」

▲ 拍美食節目。

二人要拍攝多間餐廳，期間劍文「打真軍」食足六餐，更為工作人員加餸非常開胃：「得罪講句……其實我係食極都唔肥，反而呢刻係想增磅，所以拍飲食節目真係難唔到我，不過我唔敢同人講，因為咁囂張怕比人打。月底我都會出新歌《人間飄浮》，有時都會靠暴飲暴食攞靈感，如果成續好而疫情又OK，我就請Fans食餐勁嘅。」

節目中有介紹紅酒部份，黃劍文就話自己易醉唔敢開懷大喝，KOL May Wong就話對方「講大話」：「佢邊係易醉啊！劍文話飲醉會亂講嘢之類，但今日我地由朝飲到黑，佢都仲係好口齒伶俐，睇怕佢怕醉等人『隊』佢，咁咪可以飲多兩杯囉。」

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