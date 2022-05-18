【疫苗接種】有學童未打齊兩針被禁參與畢業禮　教育局：正著手更新健康指引相關內容

▲ 教育局指，正著手更新《學校健康指引》的相關內容。（資料圖片）

香港兒童權利委員會今（18日）指，收到不少查詢涉未接種兩劑疫苗的學童未能參與畢業禮。委員會認為情況極不理想，認為畢業典禮可透過作出妥善的座位安排等，在有足夠保障下讓學童參與。教育局回覆指，已諮詢衞生專家意見並正著手更新《學校健康指引》的相關內容，詳情將於日內向學校公布。

近日不少家長於社交平台反映未完成疫苗接種的子女，不獲安排參與畢業禮，亦有幼稚園家長發起聯署，要求教育局豁免幼稚園生參加畢業典禮的疫苗限制。兒童權利委員會今指，部分學校甚至有超過三分之一學生未能參與畢業典禮，形容情況極不理想，「為學童的校園生活最終章蒙上陰影」。

委員會指出，港府社交距離限制放寬，食肆內將可8人一枱用餐，認為畢業典禮同樣可作出妥善座位安排，規定參與人士需配戴口罩，現場不提供飲食，再加上所有學生已每日接受快速測試的，相信已有足夠的保障讓學童在安全的情況下參與畢業禮。委員會促請教育局作妥善安排，讓所有學童都能參與屬於他們的畢業典禮，並盡快釐清有關學校舉辦畢業典禮的健康指引。

教育局回覆指，《學校健康指引》持續因應疫情發展及衞生專家意見適時作出更新，而鑑於疫情的最新發展及社交距離措施將進一步放寬，當局已諮詢衞生專家意見，並正著手更新指引相關內容，包括畢業禮等不同類型活動的最新安排及其他防疫抗疫的措施，詳情將於日內向學校公布。

按最新於今年4月14日更新的《學校健康指引》，若學校有必要舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、陸運會等，只容許已完成接種兩劑疫苗並超過十四天的學生參加；若學校舉辦畢業禮，則須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求，包括限制入場總人數等。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴