  • 24°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 22:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】有學童未打齊兩針被禁參與畢業禮　教育局：正著手更新健康指引相關內容

社會 21:48 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

教育局指，正著手更新《學校健康指引》的相關內容。（資料圖片）

香港兒童權利委員會今（18日）指，收到不少查詢涉未接種兩劑疫苗的學童未能參與畢業禮。委員會認為情況極不理想，認為畢業典禮可透過作出妥善的座位安排等，在有足夠保障下讓學童參與。教育局回覆指，已諮詢衞生專家意見並正著手更新《學校健康指引》的相關內容，詳情將於日內向學校公布。

近日不少家長於社交平台反映未完成疫苗接種的子女，不獲安排參與畢業禮，亦有幼稚園家長發起聯署，要求教育局豁免幼稚園生參加畢業典禮的疫苗限制。兒童權利委員會今指，部分學校甚至有超過三分之一學生未能參與畢業典禮，形容情況極不理想，「為學童的校園生活最終章蒙上陰影」。

委員會指出，港府社交距離限制放寬，食肆內將可8人一枱用餐，認為畢業典禮同樣可作出妥善座位安排，規定參與人士需配戴口罩，現場不提供飲食，再加上所有學生已每日接受快速測試的，相信已有足夠的保障讓學童在安全的情況下參與畢業禮。委員會促請教育局作妥善安排，讓所有學童都能參與屬於他們的畢業典禮，並盡快釐清有關學校舉辦畢業典禮的健康指引。

教育局回覆指，《學校健康指引》持續因應疫情發展及衞生專家意見適時作出更新，而鑑於疫情的最新發展及社交距離措施將進一步放寬，當局已諮詢衞生專家意見，並正著手更新指引相關內容，包括畢業禮等不同類型活動的最新安排及其他防疫抗疫的措施，詳情將於日內向學校公布。

按最新於今年4月14日更新的《學校健康指引》，若學校有必要舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、陸運會等，只容許已完成接種兩劑疫苗並超過十四天的學生參加；若學校舉辦畢業禮，則須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求，包括限制入場總人數等。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【再掀加風】440幼稚園及38直資學校9月擬加學費　佔約一半申請高於去年
15:04 2022/05/17
【再掀加風】440幼稚園及38直資學校9月擬加學費　佔約一半申請高於去年
【JUPAS】都大推獎學金DSE摘1粒星即可獲4萬　校方周六辦網上諮詢日介紹課程
今日 18:19
【JUPAS】都大推獎學金DSE摘1粒星即可獲4萬　校方周六辦網上諮詢日介紹課程
【社交距離措施】明起再放寬防疫措施　一文看清重開處所及要求
今日 18:25
【社交距離措施】明起再放寬防疫措施　一文看清重開處所及要求

你可能感興趣

【再掀加風】440幼稚園及38直資學校9月擬加學費　佔約一半申請高於去年
15:04 2022/05/17
【再掀加風】440幼稚園及38直資學校9月擬加學費　佔約一半申請高於去年
【JUPAS】都大推獎學金DSE摘1粒星即可獲4萬　校方周六辦網上諮詢日介紹課程
今日 18:19
【JUPAS】都大推獎學金DSE摘1粒星即可獲4萬　校方周六辦網上諮詢日介紹課程
【社交距離措施】明起再放寬防疫措施　一文看清重開處所及要求
今日 18:25
【社交距離措施】明起再放寬防疫措施　一文看清重開處所及要求
疫苗 中學 小學 疫情 畢業 幼稚園 學校 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
17:59 2022/05/17
【對抗罕病】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起
13:12 2022/05/17
【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起