【強制檢測】40幢大廈納入強檢　太古城藍灣半島黃埔新邨淘大花園上榜【附名單】

▲ 九龍城煥然壹居。(資料圖片)

政府今日(18日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間(5月12日至18日期間)曾身處40個指明地方的人士，須接受強制核酸檢測。

任何人於5月12日至18日期間，曾逗留指明地點逾2小時，須於5月19日或20日檢測，指明地點如下：

粉嶺綠悠軒3座

柴灣藍灣半島3座

觀塘順利紀律部隊宿舍4座

觀塘通明街7號光明大樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂

鰂魚涌海光苑I座

荃灣大屋街18號金豐閣

荃灣麗城花園2期2座

屯門富泰邨秀泰樓

沙田沙角邨雲雀樓

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座

天水圍天耀二邨耀泰樓

馬鞍山迎海1期5座

將軍澳廣明苑廣隆閣

石硤尾南山邨南偉樓

長沙灣元州邨元逸樓

牛頭角得寶花園E座

牛頭角得寶花園F座

牛頭角淘大花園P座

黃大仙黃大仙下邨龍光樓

紅磡黃埔新邨佳榮樓

石硤尾石硤尾邨美柏樓

荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號

黃大仙竹園南邨榮園樓

深水埗富昌邨富誠樓

土瓜灣傲雲峰7座

九龍城煥然壹居H2座

秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

觀塘祥和苑和健閣

牛池灣彩雲(一)邨白虹樓

柴灣富景花園10座

鰂魚涌太古城廬山閣

香港仔田灣邨田康樓

鴨脷洲利東邨東昇樓

上水彩蒲苑彩晶閣

天水圍天盛苑盛昭閣

屯門富健花園5座

屯門富健花園7座

大圍雲疊花園1座

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責任編輯：蘇文軒