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【強制檢測】40幢大廈納入強檢　太古城藍灣半島黃埔新邨淘大花園上榜【附名單】

社會 22:18 2022/05/18

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九龍城煥然壹居。(資料圖片)

政府今日(18日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間(5月12日至18日期間)曾身處40個指明地方的人士，須接受強制核酸檢測。

任何人於5月12日至18日期間，曾逗留指明地點逾2小時，須於5月19日或20日檢測，指明地點如下：

  • 粉嶺綠悠軒3座
  • 柴灣藍灣半島3座
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍4座
  • 觀塘通明街7號光明大樓
  • 粉嶺嘉福邨福樂樓
  • 九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂
  • 鰂魚涌海光苑I座
  • 荃灣大屋街18號金豐閣
  • 荃灣麗城花園2期2座
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 沙田沙角邨雲雀樓
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座
  • 天水圍天耀二邨耀泰樓
  • 馬鞍山迎海1期5座
  • 將軍澳廣明苑廣隆閣
  • 石硤尾南山邨南偉樓
  • 長沙灣元州邨元逸樓
  • 牛頭角得寶花園E座
  • 牛頭角得寶花園F座
  • 牛頭角淘大花園P座
  • 黃大仙黃大仙下邨龍光樓
  • 紅磡黃埔新邨佳榮樓
  • 石硤尾石硤尾邨美柏樓
  • 荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號
  • 黃大仙竹園南邨榮園樓
  • 深水埗富昌邨富誠樓
  • 土瓜灣傲雲峰7座
  • 九龍城煥然壹居H2座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓
  • 觀塘祥和苑和健閣
  • 牛池灣彩雲(一)邨白虹樓
  • 柴灣富景花園10座
  • 鰂魚涌太古城廬山閣
  • 香港仔田灣邨田康樓
  • 鴨脷洲利東邨東昇樓
  • 上水彩蒲苑彩晶閣
  • 天水圍天盛苑盛昭閣
  • 屯門富健花園5座
  • 屯門富健花園7座
  • 大圍雲疊花園1座

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責任編輯：蘇文軒

 

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