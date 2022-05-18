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【北部都會區】嶺大研究倡主攻創新科技發展　豐富產業多元化規劃增就業機會

政治 22:39 2022/05/18

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滬港經濟發展協會、嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所及周文港立法會議員辦事處，今日舉行北部都會區發展研究研討會。

政府去年提出發展北部都會區，嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所去年9月下旬進行調查，訪問1,013名北區居民，發現最多人關注交通擠擁及公營醫療輪候時間過長問題，分別佔23.8%及22.1%。

滬港經濟發展協會、嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所及周文港立法會議員辦事處，今日舉行北部都會區發展研究研討會。滬港經濟發展協會常務副會長關百豪指出，報告反映長者較希望港府改善公營醫療服務，而學歷較高的則傾向見到當局解決宏觀經濟及城市規劃等問題。

他續指，受訪居民亦期望立法會關注土地房屋議題的同時，亦認真處理區內和對外交通的問題，盡快克服困擾香港兩年多的疫情，與內地通關並重振本港經濟。

研究報告提出北部都會區應主攻創新科技發展，同時積極推動各個產業發展，更好地結合和應用創新科技作為增值的手段，豐富產業多元化規劃，提供多元就業機會。

報告亦建議成立「粵港澳大灣區促進製造業發展聯盟」、訂立以「官產學研」為本的科研創新體系，以創新科技加快本地「再工業化」進程，為本地生產性服務業帶來新的服務需求，創造就業職位。

另外，報告亦提出，在「粵港澳大灣區建設領導小組」下成立「深港合作—建設北部都會區規劃小組」訂定客觀的關鍵績效指標，重拾市民大眾對特區政府的信心，並建議成立官民諮詢小組，與受影響居民取得共識。

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責任編輯：陳葆琳

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