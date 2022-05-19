【獨家】疫情累裕民坊重建延誤2年至2028年　議員斥地皮續曬太陽

▲ 市建局裕民坊重建項目需要延誤。（陳國峰攝）

市建局觀塘裕民坊的商業重建項目受疫情拖累，需再押後招標。TOPick獲悉由原定2026年竣工，須押後至2028年；有區議員斥市建局無主動公布，令地皮要繼續「曬太陽」，批評閉門造車。

因疫情打擊旅遊、酒店業，為免項目流標，市建局今年初宣布擬引入彈性規劃模式，日後容許中標發展商適度調整寫字樓、酒店和零售樓面的發展比例，預計年中才向城規會闖關，提交修訂申請，並諮詢地區，料延至明年第二季才開展工程。

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擬引浮動規劃 助減日後程序

市建局消息人士稱，盼借助今次引入浮動規劃模式，倘於城規會闖關成功後，日後就可以應用於其他重建招標項目，有助縮短規劃程序，不用每次調整參數都要向城規會提交修訂申請，形容這是一個小突破。他強調，今次的確是為了回應市場需求而變動參數，也借助今次機會嘗試一個新方法。

市建局觀塘市中心第四和第五發展區重建項目，擬將已清拆的裕民坊舊樓，重建成一幢涵蓋零售、寫字樓和酒店發展的綜合商業大樓，以及一個具多用途社區設施的商場，總樓面高達216萬平方呎，商場樓面佔逾100萬呎，規模遠超鄰近apm商場的63萬呎樓面。

工程原定今年4月動工，惟疫情下酒店業蕭條，市建局年初公布，擬改用較彈性的「浮動規劃參數」，容許發展商屆時不建酒店，降低投資風險。最新消息指，由於修訂規劃需時，工程將延誤2年至2028年才竣工。

而項目的前期工程也有阻滯。港大房地產及建設系客座副教授張聖典稱，據他了解工程前期存在技術挑戰，目前重建地皮的地底，有大量老舊食水管須重組，改動走綫，騰出空間打樁，否則或無法開展地基工程。

市建局最新回覆指，局方現正調整規劃細節，預計今年中向城規會提交修訂申請。由於項目仍在修訂規劃階段，須待修訂獲城規會批准後，才可招標。市建局預計完成招標後，料延至明年第二季開展工程，屆時重建範圍才封路。

被問及延誤會否帶來額外財政開支，市建局回應指，由於項目仍在推展，財務資料將有待項目完成後才覆核。

立法會議員、觀塘區議員顏汶羽指，市建局本周二曾派代表到區議會交代項目重建進度，其間僅向地區宣傳裕民坊商場YM2的推廣和公益活動，對工程延誤隻字不提，事前亦未有就延誤諮詢區議會，違背過去緊密溝通的做法。他認為現時做法既不尊重區議會，重建用地更是「曬太陽」，浪費重建時間，亦對附近居民造成困擾。

觀塘區議會主席柯創盛則形容，市建局今次「閉門造車」，或令工程推展舉步為艱，更惹來部分持分者反對。他希望市建局汲取教訓，日後做好諮詢工作，讓社區重建達至互利雙贏。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚