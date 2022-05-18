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【周末好去處】亞洲協會香港中心攝影展重溫1940至1970年代歷史圖片　林鄭：展現香港發展風貌

政治 22:56 2022/05/18

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1940年代德輔道中雪廠街口以東處。（展覽相片：亞洲協會香港中心網站／President and Fellows of Harvard College）

亞洲協會香港中心現正舉行「復甦生息、逆中求存、重振旗鼓」攝影展，讓參觀者重溫香港由1940到1970年代的歷史圖片。展覽自去年12月已開放，至下月6日結束，市民可免費入場參觀。

「復甦生息、逆中求存、重振旗鼓」展覽由歷史遺珍攝影基金會創始人艾思滔（Edward Stokes）策劃，展出由著名攝影師 Hedda Morrison 、李福志和 Brian Brake 拍攝的照片。是次展覽展出的 80 多幅黑白和彩色照片，展現香港由1940到1970年代30多年間的巨變。

展覽分三大主題，從1946至1947年間，香港從戰後的「復甦生息」，到1950年代「逆中求存」，1960至1970年代則「重振旗鼓」，經濟繁榮令舉世矚目。

特首林鄭月娥今日參觀展覽並發表講話，盛讚港人逆境求存的生存能力之餘，強調餘下任期內要做的事，包括盡力保育天星小輪和電車這類具香港特色的歷史遺產，其中一個辦法是支持這兩種交通工具加價。她表示，期望香港的會展業可以早日「重振旗鼓」，能夠再次舉辦盛大的展覽會，「尤其是面對新加坡的競爭」。

林鄭又指，處於自己的任期即將結束，新一屆特區政府任期即將開始之際，應邀出席是次攝影展，她感到非常高興，尤其是看到這次展覽熱情地展現了20世紀40至70年代香港發展的歷史風貌。

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責任編輯：陳葆琳

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