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【精神健康】精神科醫生教開解尋死年輕人　籲留意身邊人4方面有否異常

社會 23:01 2022/05/18

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精神科醫生教開解尋死年輕人，籲留意身邊人4方面有否異常（資料圖片）

今（19日）午4時許西灣河有2名名校女中學生墮樓，當場不治，詳情請看：下一頁。有精神科醫生指，疫情下收到更多年輕人求助，建議市民應留意身邊人4大方面有沒有出現異常，並建議市民如遇上年輕人出現情緒問題，應給予同理心，嘗試理解他們處境，多聆聽及不加批判與他們傾訴。

精神科專科醫生麥永接透露，疫情下收到更多年輕人求助，主要涉及學業、人際關係及家庭問題，他舉例有患者復課後，面對突如其來的測驗考試，感到十分大壓力，更出現自殘情況。

他建議市民如遇上年輕人出現情緒問題，甚至尋死，都不應過份迴避，而是循序漸進了解其自殺想法去到什麼程度，及給予同理心，嘗試理解他們處境，多聆聽及不加批判與他們傾訴，如可說「我可能未必理解你感受，但都願意當你的聆聽者」，或「你面對的事我都希望能幫助你，無論如何我都不會離開你」等。

精神科專科醫生黎大森亦指，疫情下人與人間較少面對面接觸，惟近日社會復常，突然增加見面有機會產生溝通問題；他建議市民多留意身邊人4方面有沒有出現異常或突然改變，並持續1至2周，包括睡眠、胃口、如廁次數及生活習慣。

麥解釋理想情況是每日在半小時內入睡，平均睡6至9小時，期間沒有驚醒，而睡眠質素差會影響情緒，又指大部分人情緒低落會減少食慾；另當情緒波動時亦會加劇腸道蠕動，或會腸胃不適。

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記者：鄧凱文

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