【杜絕起底】拒回應刪起底信息　私隱公署研禁Telegram

▲ Telegram上充斥起底資料，私隱公署一直要求平台處理，並刪除違規的起底信息。。（法新社圖片）

通訊平台Telegram「起底」問題禁之不絕。消息指，近月起底情況死灰復燃且愈見猖獗，個人資料私隱專員公署要求平台打擊不果，且持續不獲正面回應，正積極研究首度引用《個人資料（私隱）條例》，禁止市民使用相關程式。有立法會議員贊成建議，斥Telegram冥頑不靈，只有禁用才可杜絕起底惡行。

或要求下載平台下架

自2019年起，Telegram上充斥針對警隊、立法會議員、政府官員等人士及家人的起底資料，私隱公署一直要求平台處理，並刪除違規的起底信息。不過，消息指，近月起底情況呈死灰復燃之勢，更重要是，Telegram平台開始對公署的要求「愛理不理」，持續不獲正面回應，最近更是「零回應」。

因此公署正積極研究首度引用《私隱條例》第66L條，停止或限制市民瀏覽Telegram，甚至要求下載平台例如App Store等下架Telegram，意味已下載程式的用戶不能繼續使用，新用家也無法下載程式。消息稱，除非Telegram短期有積極回應，否則公署將會採取行動。

消息流出後，有關起底頻道不但未有收斂，情況更有所惡化，多名政要官員包括個人資料私隱專員鍾麗玲在內，其家宅住址、身份證號碼等個人資料均被人大量轉載，即使平台將之前的信息刪除遮蔽，一小時後相同信息又再出現，可說是禁之不絕。

議員斥違法冥頑不靈

其中一位慘遭起底的立法會議員周浩鼎表示，在日前的立會政制事務委員會上，鍾麗玲已表示自私隱條例修例後，成功打擊大部分起底個案，然而仍有個別的網絡平台依然協助起底，拒絕回應政府要求把受害人起底的資料下架。

他批評，倘若Telegram冥頑不靈、繼續違法，只有禁止使用一途，才能杜絕起底惡行，「需知道仍有不少警員家屬等受害人仍然遭受起底所困擾，當局有責任保護他人免受傷害。」

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