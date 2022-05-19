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【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚　羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D

娛樂 09:47 2022/05/19

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

羅樂林女兒羅苡之宣布與陳志健結束十年婚姻。

羅樂林女兒羅苡之與陳志健結婚十年，陳志健夫婦一直以來恩愛甜蜜，可惜二人的婚姻之路未能走到盡頭，最終在疫情下隔着電話道別，結束這段夫妻關係。

羅苡之發帖文宣布與陳志健已離婚，並撰文抒發感受。

【解決師】陳志健王浩信劇中激鬥　Otto殺外父羅樂林被老婆投訴

最新影片：林希靈、陳安立專訪

宣布離婚

羅苡之於社交平台貼出黑白照，合照中的羅苡之與陳志健互相對望、步伐一致。她寫道：

最終，我們也沒能夠一起走到底。
起碼我們曾經愛過、笑過、哭過、活過。
其他都已經不再重要了。
謝謝你陪伴了我十多個年頭。
你說你浪費了我的青春，我說我賺了無價的回憶。
疫情緣故，大家沒能夠抱頭痛哭，只能隔著電話屏幕無奈跟傷痛的道別。
我們的離別是帶著遺憾和悲傷，但亦同時充滿著愛和祝福的，所以大家千萬不用太擔心我們，尤其是我們的家人朋友。
亦希望大家能夠給予我們空間去沈澱，去療癒。
我會努力過好生活，成為一個更加優秀的自己。我知道你也會的。
共勉之。

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《鐵探》陳志健從兄長離世領悟人生無常　Otto：人永遠都是失去了才會珍惜

聚少離多

羅苡之在中學時代已對舞台劇充滿興趣，曾客串演出及擔任幕後人員，畢業後亦成為舞台劇演員，並因合作舞台劇與2006年港男亞軍陳志健結緣。

二人於2012年結婚，一直享受二人世界，羅苡之爸爸羅樂林曾表示絕不摧生仔，讓年輕人自行選擇，並曾大讚陳志健好乖仔且尊敬長輩。

近年轉戰內地發展的陳志健與羅苡之聚少離多，羅苡之去年曾赴上海探班兼與陳志健慶祝結婚9周年，並笑言：「老來先搞longd。」可是，二人最終決定離婚收場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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