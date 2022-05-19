此為 hket App 限定文章 免費下載即享足本內容 前往 掃描開啟: 訂戶按此，繼續瀏覽 【尚食劇透】第4集劇情預告 子衿在錦衣衛面前與老媽子對質 09:36 2022/05/19 分享： 分享： 熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 《尚食》 由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第3集講到太子對漢王上書賑災查證一事很氣憤，瞻基提醒太子不要急於覲見。 第4集（19/5） 殷紫萍想用繩子勒死子衿，幸子衿反應快沒讓她得逞。 子衿在錦衣衛等眾人面前與老媽子對質，讓錦衣衛倖然而去。 紫萍對子衿說出身世讓門外的人聽去，且報告予孟紫澐。 朱瞻基有輕微中毒反應，他對下毒的人心裡有數。 最新影片推介：林希靈陳安立專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 18:12 2022/05/18 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 你可能感興趣 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 18:12 2022/05/18 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 尚食 電視劇 TVB