【尚食劇透】第4集劇情預告　子衿在錦衣衛面前與老媽子對質

▲ 《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第3集講到太子對漢王上書賑災查證一事很氣憤，瞻基提醒太子不要急於覲見。

第4集（19/5）

殷紫萍想用繩子勒死子衿，幸子衿反應快沒讓她得逞。

子衿在錦衣衛等眾人面前與老媽子對質，讓錦衣衛倖然而去。

紫萍對子衿說出身世讓門外的人聽去，且報告予孟紫澐。

朱瞻基有輕微中毒反應，他對下毒的人心裡有數。

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