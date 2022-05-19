【公務員加薪】高官7.26%加幅誇張　政府不夠膽加足？

▲ 薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝昨表示，過去1年高層員工流動大，私人機構或以花紅挽留員工，導致薪酬趨勢調查出現正指標。（林宇翔攝)

今次公務員薪酬趨勢調查的結果，令不少人大感意外。有首長級公務員直言：「若按機制加薪7.26%，聽起來幾誇張，料政府不敢加足，但公務員已凍薪兩年，都應加人工，最多拉上補下，高級加少一些！」

葉劉：相信社會不會接受

該名首長級公務員形容，自己在加薪問題上屬於「機制派」，即調查結果若然如此，應按機制辦事；但他也表示，政治上，在目前疫下經濟環境，相信政府不夠膽讓高級公務員加足7.26%，或許可高中低級加同一幅度，即加薪約4.55%。

即使經常為公務員發聲的新民黨主席葉劉淑儀，昨日被問及高官7.26%加幅，她也說：「相信社會不會接受。」

疫情下，不少行業和打工仔仍處於水深火熱之中，甚至一些工會中人本來也預計，今次公務員薪酬趨勢調查結果將是負數，令公務員要連續第3年凍薪，昨日的結果，自然令他們喜出望外。但據了解，他們都無把握政府會按機制加足人工。

公務員調薪分高中低三級。所謂高級公務員，即總薪級表第33點以上，即月薪73,776至150,915元；首長級高官是15萬至30萬元，按照過往慣例，他們的調薪與高級公務員一樣。

中級是總薪級表第10至33點，即24,070至73,775元。低級是總薪級表第10點以下，即低於24,070元。

問責官員會否加薪 還看李家超

其實，問責官員、行政會議立法會議員，疫下加薪，更加敏感。

特首林鄭月娥的問責班子已凍薪2年，但特首與行政會議已於5月3日接納薪津獨立委員會的建議，新一屆政府的問責官員將恢復按年調整薪酬，而且還會追加過去兩年凍薪時的加幅，即約2.6%至2.8%。以司局長計，每年可多收十多萬元。但最終新一屆司局長等問責官員，是否會加人工，要由新特首李家超決定。

至於行政會議，前年自願減薪10%，為期一年，與市民共度時艱，政府卻「擺烏龍」，多扣3個月薪金。

新一屆立法會議員，上任起已被凍薪，月薪維持101,000元。

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲