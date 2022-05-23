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寵愛全家空氣清新機　全方位除臭防菌、淨化空氣

特約 11:00 2022/05/23

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近年愈來愈多人養寵物，不少家有愛寵的家庭時刻勤於打理家居，保持環境乾淨舒適、空氣清新，以討「主子」的歡心，好讓牠們快樂健康地成長。迎來夏天，濕熱容易滋生細菌、異味，另有塵蟎、花粉、霉菌等致敏原或影響全家健康，新一代 LG PuriCare™ 360° 空氣清新機特設「寵物模式」，能夠全方位為家居除臭防菌、淨化空氣，讓「主子」和家人擁有潔淨舒適的家居！

環圓機身　全方位空氣淨化

寵物感官比人類敏感，環境潮溼、空氣混濁容易令牠們感到不適。外型簡約的LG PuriCare™360° 空氣清新機具備實用環圓機身，能夠全方位吸收及過濾空氣中的污染物，配合獨有的清淨循環扇的上升或左右旋轉，可以將乾淨空氣吹送至7.5米距離遠，加速空氣循環，提升空氣淨化速度達 24%，潔淨更大範圍，放在家中任何位置也能淨化空氣。

外型簡約的LG PuriCare™360° 空氣清新機具備實用環圓機身，360度直流風扇，內置航太級超導流強淨風扇，更有效降低風阻。

機身的清淨循環扇可將乾淨空氣吹送至7.5米距離遠，加速空氣循環。

LG PuriCare™360° 空氣清新機放在家中任何位置也能淨化空氣，潔淨範圍更廣闊。

獨創「寵物模式」去除寵物毛髮異味

有別於一般空氣清新機，LG PuriCare™360° 空氣清新機置入LG獨創的「寵物模式」，一經啟動操作，可以令氣流集中於地面，從而過濾超過35%地板上的寵物毛髮，配合可水洗Safe Plus前置濾網，輕鬆簡單拆下就能更換或清洗積累的寵物皮屑及毛髮。加上採用HEPA 13醫療級濾網，能夠淨化空氣中99.9%細菌病毒、0.01µm塵垢、粉塵、懸浮微粒及過敏原。

LG獨創的「寵物模式」，可以令氣流集中於地面，從而過濾地板上的寵物毛髮。

輕鬆拆下可水洗Safe Plus前置濾網，以更換或清洗寵物皮屑及毛髮。

採用HEPA 13醫療級濾網，能夠淨化空氣中99.9%細菌病毒及塵垢。

有時寵物排泄後，或會留有異味。LG PuriCare™360° 空氣清新機設有除臭濾網，有效去除異味、空氣污染物、甲醛味等有害氣體，令家居環境保持空氣清新。毛孩爸媽更可以憑機身智能顯示面板的不同顏色燈號，隨時了解室內空氣質素，並透過LG ThinQ™應用程式遙距操控空氣清新機，監察濾網壽命、即時空氣污染指數及懸浮微粒濃度。

「寵物模式」透過除臭濾網能去除異味、有害氣體、甲醛味等，令家居環境保持空氣清新。

智能顯示面板以「綠」、「黃」、「橙」、「紅」4色燈號，讓用家了解室內空氣質素。

透過LG ThinQ™應用程式遙距操控空氣清新機，監察濾網壽命、即時空氣污染指數及懸浮微粒濃度。

為寵愛全家幸福健康，必入手這部LG PuriCare™ 360° 空氣清新機，以保持家居潔淨、空氣清新。即使沒有養寵物的家庭，同樣可以添置一部LG空氣清新機，創造一個乾爽舒適的安樂窩！

更多關於LG PuriCare™ 360° 空氣清新機，請瀏覽：https://bit.ly/3LahIvn

（特約）

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