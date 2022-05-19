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【封區檢測】荃灣梨木樹邨楊樹樓及九龍灣麗晶花園第五、六座　被圍封強檢

社會 18:33 2022/05/19

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18:30】荃灣梨木樹邨楊樹樓圍封強檢

荃灣梨木樹邨楊樹樓自下午6時30分起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上11時30分前接受檢測。政府目標是在明日（20日）約下午2時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:30】九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢

九龍灣麗晶花園第五座及第六座自下午5時30分起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上11時30分前接受檢測。政府目標是在明日（20日）上午約10時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:30】大圍美松苑富松閣圍封強檢

大圍美松苑富松閣自下午4時30分起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上11時30分前接受檢測。政府目標是在明日（20日）上午約10時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【09:25】觀塘安泰邨景泰樓發現2宗陽性個案

昨日觀塘安泰邨景泰樓被圍封強檢，共有約2,210人接受了檢測，當中共發現2宗陽性檢測個案及2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約890戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:49】粉嶺嘉盛苑嘉耀閣發現3宗陽性個案

昨日粉嶺嘉盛苑嘉耀閣被圍封強檢，其間約1,415名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪608戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:49】堅尼地城西環邨西苑臺發現1宗陽性個案

昨日堅尼地城西環邨西苑臺被圍封強檢，共有約270人接受了檢測，當中共發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約110戶，當中5戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：李榮忠

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