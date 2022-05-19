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【康城電影節】珍妮花康納莉LV露膊顯女神風範　茱莉安摩亞貴氣BV晚裝Deep V迎戰

娛樂 13:01 2022/05/19

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左起：影后茱莉安摩亞、新晉女影星嘉芙蓮蘭福、珍妮花康納莉，盛裝出席第75屆康城電影節。

第75屆康城電影節（Festival de Cannes）終於恢復傳統繼續於５月舉行，一眾影星都非常期待可以再走紅地氈機會，不少荷里活大均悉心打扮，久未露面嘅湯告魯斯（Tom Cruise）出席其主演年度大戲《壯志凌雲：獨行俠》的首映禮，夥同女主角珍妮花康納莉 （Jennifer Connelly），好事成雙，大會更頒發榮譽金棕櫚獎，立即甜心先生返晒來。

湯告魯斯穿上GIORGIO ARMANI西裝官仔骨骨出場，身旁的珍妮花All back頭襯Louis Vuition露肩晚裝。（圖片：IG@festivaldecannes ）

紅地氈上，也是女星爭妍鬥艷的時刻，影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）一身全黑Deep V晚裝來自Bottega Veneta，頸上的綠寶石鑽飾則出自Bulgari。至於，憑《有你終身美麗》獲得奧斯卡最佳女配角獎，珍妮花康納莉都屬影后給人馬，身穿Louis Vuitton露膊晚裝，完美示範女神風範！而新晉女影星嘉芙蓮蘭福（Katherine Langford）亦得伯爵加持共鑲137粒共47卡的鑽石頸鏈，加上一襲bling bling 的Prada晚裝配搭，閃爆全場。

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今年被大會頒發榮譽金棕櫚獎的科力士韋德加（Forest Whitaker），得到伯爵贊助 Polo Emperador 陀飛輪同佢見證重要時刻。值得一提，為第75屆康城電影節閉幕式設計全新金棕櫚獎座（Palme d'Or） 由Chopard設計。玫瑰石英為底座，金棕櫚以「公平採礦」認證符合倫理道德標準的18K黃金製作而成，19片葉片中有兩片密鑲鑽石。

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今次康城影展的開幕電影是由《星光夢裏人》（The Artist）金像導演Michel Hazanavicius執導的法國新片《Final Cut》，重拍2018年的日本叫座電影《屍殺片場》的，電影講述一名導演要拍攝喪屍片的所遇到的經歷。《屍》片本是低成（約20萬港元）製作，卻創下全球3,050萬美元（約２億港元）票房。

記者：黃鑑江

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