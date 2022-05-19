【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會贊助商搞抽獎　 鏡粉搶門票：你又死app喎

▲ 鏡粉搶MIRROR門票時很不滿。

由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成的人氣男團MIRROR，將於7至8月份舉行一連十場紅館演唱會。

繼上月底有信用卡公司舉行優先訂票、虛擬銀行進行網上優先訂飛、MIRROR官方歌迷會抽籤認購活動後，MIRROR的演唱會贊助商又推出活動，令一眾鏡粉再有撲飛機會。

最新影片推介：林希靈+陳安立專訪

賺代幣再抽獎

根據富衛保險Facebook專頁顯示：「免費登記做FWD MAX會員參加由即日起至7月11日嘅FWD MAX會員獨家限定大抽獎，仲可以完成不同簡單任務賺MAX代幣增加抽獎機會，每賺1個MAX代幣就可換取多1次抽獎機會，贏取《FWD富衛保險呈獻：MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》門票，見證呢個重要時刻」。

鏡粉們可在5月18日中午12時至7月11日中午12時，透過不同活動賺取MAX積分及代幣，如成功登記可獲1個代幣、成功認證成功認證人壽客戶身份可獲10個代幣、下載手機應用程式可獲1個代幣、每星期登入可獲1個代幣、完成任務卡任務可獲1個代幣（每月1次）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

限量門票

活動將會送出不同價格的MIRROR演唱會門票，頭獎（5名）可獲兩張1,280元門票、二獎（20名）可獲兩張880元門票、三獎（25名）可獲兩張480元門票。

主辦方將於7月15日公布得獎者名單。

鏡粉投訴

不過在富衛保險Facebook的帖文中，也有鏡粉留言表達不滿：「就係你地hold住曬啲飛......」、「依家咁樣用FWD Max d分黎換抽籤機會，又唔使一定要有保單......變相剝削真客買到飛既機會喎」、「收唔到驗證碼，死app」、「你又死app喎」。

不過，這也始終是一個獲得MIRROR演唱會門票的機會，也有粉絲留言表示感謝。