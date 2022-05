【StarTalk】鄭欣宜接受許文軒專訪談紅館騷　Joyce：完騷後唔會再生酮

▲ 鄭欣宜(Joyce)上TVB節目《StarTalk》接受許文軒(Edmond)專訪。(TVB提供)

相隔4年後,鄭欣宜(Joyce)再上紅館舉行個場,令樂迷十分期待。

欣宜最近上TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》,接受主播許文軒(Edmond)專訪,大談再次開騷的感受。

Joyce說:「事隔四年我諗我喺音樂上、表演上都成熟咗,今次度Rundown時已經話要跳到甩肺。今次多咗時間準備自己,狀態好,所以希望可以去到盡,冇底線!上次開騷斷咗腳,好多嘢要就住就住,驚會整傷,今次冇呢啲憂慮,我會盡情投入,就算唔甩肺,都甩啲底褲掛!哈哈!」

為了以最佳狀態去迎接個唱,現時的Joyce清減了不少,「之前唱過不少如《你瘦夠了嗎?》、《女神》、《@princejoyce》及《豐乳肥臀》等歌曲,變相換來被攻擊。」

她續指:「其實最肥、最瘦或者依家,我都鍾意著靚衫,但好傷心冇我Size,而且減肥係為自己台上表演嘅狀態,我做咗好多體能Training、打拳,所以自然會清減。另外我之前唱過嘅歌,講過嘅所有嘢,我意思係It's my body. I can do whatever I want. You can too. 就係咁簡單,最緊要都係健康,同埋我完咗演唱會唔會再生酮!因為我真係好鍾意食粥粉麵飯!」

▲ (TVB提供)

專訪中,Joyce分享與身邊好友之間的趣事和關係,她直言遺憾未能親身見證鄧小巧於加拿大的婚禮。她說:「因為疫情飛唔到,但我算唔話得,由於佢要凌晨行禮做網上直播,而我係唔會早過10點起身!最終我起咗身睇住佢網上行禮。」

她又謂:「有一日同JW、許廷鏗(Alfred)同林欣彤食飯,Alfred叫我喺JW面前扮JW把聲講嘢,我扮完之後,雖然我覺得好似,但係JW話唔似,氣氛好尷尬。既然當事人都話唔似,我無謂繼續講。點知幾個星期後,JW無啦啦Message我,話佢聽返自己嘅Voice Message,覺得原來我扮得好似,你話我係咪火滾!搞到我好尷尬。」