【StarTalk】鄭欣宜接受許文軒專訪談紅館騷　Joyce：完騷後唔會再生酮

▲ 鄭欣宜（Joyce）上TVB節目《StarTalk》接受許文軒（Edmond）專訪。（TVB提供）

相隔4年後，鄭欣宜（Joyce）再上紅館舉行個場，令樂迷十分期待。

欣宜最近上TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談再次開騷的感受。

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Joyce說：「事隔四年我諗我喺音樂上、表演上都成熟咗，今次度Rundown時已經話要跳到甩肺。今次多咗時間準備自己，狀態好，所以希望可以去到盡，冇底線！上次開騷斷咗腳，好多嘢要就住就住，驚會整傷，今次冇呢啲憂慮，我會盡情投入，就算唔甩肺，都甩啲底褲掛！哈哈！」

為了以最佳狀態去迎接個唱，現時的Joyce清減了不少，「之前唱過不少如《你瘦夠了嗎？》、《女神》、《@princejoyce》及《豐乳肥臀》等歌曲，變相換來被攻擊。」

她續指：「其實最肥、最瘦或者依家，我都鍾意著靚衫，但好傷心冇我Size，而且減肥係為自己台上表演嘅狀態，我做咗好多體能Training、打拳，所以自然會清減。另外我之前唱過嘅歌，講過嘅所有嘢，我意思係It's my body. I can do whatever I want. You can too. 就係咁簡單，最緊要都係健康，同埋我完咗演唱會唔會再生酮！因為我真係好鍾意食粥粉麵飯！」

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專訪中，Joyce分享與身邊好友之間的趣事和關係，她直言遺憾未能親身見證鄧小巧於加拿大的婚禮。她說：「因為疫情飛唔到，但我算唔話得，由於佢要凌晨行禮做網上直播，而我係唔會早過10點起身！最終我起咗身睇住佢網上行禮。」

她又謂：「有一日同JW、許廷鏗（Alfred）同林欣彤食飯，Alfred叫我喺JW面前扮JW把聲講嘢，我扮完之後，雖然我覺得好似，但係JW話唔似，氣氛好尷尬。既然當事人都話唔似，我無謂繼續講。點知幾個星期後，JW無啦啦Message我，話佢聽返自己嘅Voice Message，覺得原來我扮得好似，你話我係咪火滾！搞到我好尷尬。」