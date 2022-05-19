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【險象環生】滑翔傘降落西貢農莊險壓傷人　目擊者：一日幾十架降落必生意外

健康 10:43 2022/05/19

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一架滑翔傘降落西貢農莊，險壓傷在場人士。

滑翔傘向來深受歡迎，但體驗極限運動的刺激時也應注意安全。日前有網民就在網上發布一段影片，表示有一架滑翔傘突然降落在西貢一間有機農莊，駕駛者降落時踩爛農作物，更提出賠錢了事，不希望農莊人員報警，引來不少網民關心事件。

最新影片：

據Facebook群組「[西貢人]日報」，有網民昨日（18日）上載一段滑翔傘降落在農地的影片，並表示拍攝地是在沙角尾新天地有機農莊。該名網民表示，近日有許多滑翔傘降落在農莊旁邊：

隨時被滑翔人士沖（衝）擊受傷，搵錢行遠啲，辛苦幾個月農產品都踩死，XX想賠500蚊了事，重（仲）話唔洗（駛）報警大家麻煩。

拍片網民表示：「最主要係危險唔係錢問題」，又指：「一日有幾十架落，意外必然有。」而從影片顯示，戴上滑翔傘裝備的人士在農地整理裝束時，也有一名疑為農場職員的人士在旁，如降落時稍一不慎，或會誤傷對方。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網民對此議論紛紛，有網民建議目擊者要報警，批評這類行為相當危險，亦有網民分享過往曾差點被滑翔傘誤傷的經歷。點擊睇網民留言：

    點擊圖片放大
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責任編輯：羅嘉欣

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