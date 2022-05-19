【好人好事】港媽暴雨下帶兩孩搭的士忘帶銀包　司機仗義不收費兼借300元應急

▲ 暴雨下媽媽帶小朋友搭的士卻忘記帶錢，所幸遇上好心司機。

日前有港媽在社交平台發文分享，在暴雨天氣下，帶兩個小朋友搭的士去做視力檢查時，突然發現忘記帶銀包，「我摷吓個袋，真係一毫子都冇」。所幸司機好心，見該媽媽身上沒有錢，竟主動不收車資，又借出300元給媽媽應急。

港媽表示，「我嗰刻真係有說不出嘅感動」，最後港媽收下100元，事後也透過銀行轉賬歸還。事件感動不少網民，而好司機也並非只有一個，有網友就留言分享自己以前遇到好司機的同類經歷。

近年的士車租上漲，令行業競爭激烈，司機揀客或拒載如同家常便飯。不過也有不少司機，不但服務優質，遇到需要幫助的乘客，更會仗義相助。一名港媽在Facebook群組西環變幻時發文感謝自己遇到的仗義的士司機。她指，「琴日下晝落雨濕濕咁帶住兩個小朋友搭的士去西營盤做視力檢查。點知架車去到門口，我先發現因為換咗個袋所以冇帶銀包。」不湊巧的是的士司機亦無其他電子支付工具，身上甚至連零錢也沒有，「我摷吓個袋，真係一毫子都冇」。

當媽媽無助之際，司機說道：「咁我俾錢你啦」。媽媽以為司機開玩笑，詎料對方再問：「200元夠唔夠啊？我俾夠300元你啦。」媽媽這時方知對方是真心想給錢她應急，

原來佢真係唔係講笑，佢可能見我一個女人仔湊住兩個細路又落雨咁，想俾啲車錢我地返屋企。我嗰刻真係有說不出嘅感動。

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面對司機的好心，媽媽雖然感動，但也頗為尷尬，「我都多次拒絕，最後都係收咗司機叔叔100蚊，因為當時已經有另一組乘客要上車」。同時，該媽媽問司機取得對方銀行帳號，其後轉賬歸還。帖文最後，這位媽媽對司機表達感謝：「好多謝的士司機周先生，俠義相助。希望我哋香港人可以喺呢個狂風雷暴嘅季節繼續守望相助」。

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帖文獲得不少網民讚好，有網友則分享自己10多歲時的同類經歷，「畀錢時啱啱好夠車錢，佢聽到話就唔收我錢，怕我唔夠錢傍身，我要照畀佢都只收一半；小時侯發燒抽筋，我媽咪抱我搭的士去醫院，遇到幾次司機都見情況緊張，唔肯收錢叫我媽咪快啲落車衝入急症室。我遇到好多的士司機都好好人。」不過也有網民指出，好司機「真係少有！好珍貴」。

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責任編輯：王明芳