【世紀合作】FENDI夥VERSACE創立新品牌FENDACE　兩大意國奢華巨頭激發嶄新玩味設計

▲ 李家熙和Collar的Marf當日出席FENDACE的發佈會。（圖片品牌提供）

朋友之間遇上困難出手相助，非常平常，但當兩個時裝品牌來一次徹底性的「合作」（不只是單推出一兩件產品），則牽涉甚廣，兩者的背景基本上要門當戶對，還要商業上的計算，今回FENDI與VERSACE就做了最佳示範，而且還誕下FENDACE這個名字。

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當兩個時裝品牌的聯乘系列個案每天無止境發生的時候，新鮮感實在蕩然無存，那麼如何再吸引消費者的注意？

還看FENDI和VERSACE這一次歷史性的合作。當然，過往兩位時裝設計師共同設計一個系列並不是甚麼新鮮的事情，在2020年Dries Van Noten就找來已引退的Christian Lacroix一起創作春夏系列，當時就帶來不少話題性。

但說到隸屬兩個大型奢侈品集團的時裝品牌合作去開發一個龐大以商業性掛帥的服裝系列，這一次絕對門當戶對的FENDACE可說是開創了合作的先河。

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我不是聯乘

FENDI女裝創作總監Kim Jones就這件事事先張揚，說這一次合作絕對不是一個聯乘計劃，而是大家早已惺惺相惜，來一次將身份各自交換，看看最終Kim Jones和Donatella Versace在創作上會帶來甚麼嶄新的玩味設計。

所以消費者們可以在FENDI的店舖內找到VERSACE BY FENDI系列，而另一邊廂的VERSACE亦可以見到FENDI BY VERSACE系列的出現，又或是用上FENDACE的名字來推出一些全新的產品。

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就以VERSACE BY FENDI系列為例子，大家耳熟能詳FENDI裏的經典手袋Baguette和Peekaboo，都相繼換上VERSACE的招牌式黑黃色巴洛克圖案真絲外衣。與此同時，當年由已故Gianni Versace創作的金色釦針，亦落在Baguette手袋或裙子身上成為最亮眼的細節。

Kim Jones義無反顧地將FENDI的男女裝來一次終極高調之旅，只是身為FENDI的老主顧們可會喜歡「Medusa」蛇妖呢？不過，大家看來不用擔心，筆者落筆前早已登上品牌的官網一看，發現不少產品早已售罄，證明這個FENDACE「我不是聯乘」系列背後計算得非常準確，達至雙方雙贏局面。

產品查詢：FENDI（2302 4377）

記者：何偉雄