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【日本開關】旅議會料下周約談日本觀光議會　爭取將香港納入次輪放寬安排

社會 11:08 2022/05/19

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旅遊業議會主席徐王美倫。（資料圖片）

日本放寬旅遊限制，料5月下旬起開放旅客入境觀光，首階段涵蓋美國、澳洲、泰國和新加坡。旅遊業議會主席徐王美倫今（19日）表示，正聯絡日本觀光協會，料下周可開會商討，會爭取將香港納入第二輪放寬安排內。

日本要求入境的旅行團呈交完整旅遊計劃、觀光地點須經當局同意，旅客要接種3針認可疫苗。徐王美倫今早港台《千禧年代》表示，相信若香港獲安排在次輪名單內，亦須跟隨相關安排。至於入境配額會如何分配，她稱，會視乎日本當局要求，再作出配合。另外，現時日本當局僅認可復必泰疫苗、阿斯利康、莫德納等，徐王美倫指，將向日本爭取將科興疫苗納入認可清單。

徐王美倫又說，日本宣布放寬限制後，業界反映多了客人查詢，各旅行社已準備好推廣預計行程及預算費用等。徐王美倫預料，若前往日本的小型旅行團成團，由於較少人分擔導遊同車費，估計團費較一般旅行團高10%。

本地遊方面，徐王美倫形容情況理想，至今已有逾500間旅行社登記，截至上周有超過400團出發，惟本地遊團費較便宜，利潤較低，僅可維持導遊及司機等員「有工開」，無助旅遊業復甦。

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記者：黃悅晴

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