【食肆爆疫】源栢樑指食肆每小時換氣6次做法穩妥　呼籲負責人及食客要自律

▲ 本港近日出現數個感染群組。（資料圖片）

本港近日出現數個感染群組，其中上環「星月樓」群組累計70人確診，當局早前公布指上址通風不理想和有「死角位」。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，部分食肆在疫情期間會關閉，或只局部開放部分冷氣機組。他又認為港府在放寬社交距離措施時，食肆負責人及食客也應要自律。

▲ 食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑。（資料圖片）

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今早（19日）於電台節目中提到，部分食肆在疫情期間會關閉，或只局部開放部分冷氣機組，認為當局要審視食肆的冷氣機組有否損壞或未有全開。

他又說，工作小組去年年底的一份工作報告曾檢視過，在53間食肆中在19名食客染疫，惟涉事的食肆亦沒有出現群組個案，相信要求食肆每小時換氣6次的做法穩妥，但認為爆發感染群組「一個都嫌多」，工作小組會繼續檢視國際上是否有新的換氣標準，各處所亦要確保冷氣機運作正常。

他指出，政府今日起再放寬社交距離措施，但不代表新冠肺炎的傳染率會降低，呼籲所有食肆負責人及食客要自律，而署方亦應加強巡查：

食客要打針，每枱只坐指定的人數，不要除口罩過枱等，而食肆負責人也要保持通風系統正常，不要在營運時閂機（冷氣機），如有問題要請他們尋求相關的承辦商作檢查。

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責任編輯：郭詩詩

