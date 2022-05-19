【美食速報】Café Crêpe推限定和牛菜單　追蹤專頁可獲免費紅酒或法式梳打水

▲ Café Crêpe推出限定和牛菜單。

宗法式可麗餅專門店 Café Crêpe將推出一系列全新和牛菜單，客人由即日起至六月底優惠期內追蹤Café Crêpe Instagram帳戶及上傳一個限時動態，更可免費獲贈紅酒或法式梳打水一杯，配搭和牛限定菜式。

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限定和牛菜單

Café Crêpe 為了對和牛熱愛的客人，特意推出三款主打和牛的美食，以正宗

法國巴黎的烹調手法及調味帶來法式滋味：

1. 和牛法式熱狗（$85）

和牛熱狗腸選用美國和牛及多款秘製香料配方混合製成，再用上天然木材長時間熏制，製作成外皮爽脆，有肉汁及煙燻風味的法式和牛熱狗腸。配以法式芝士汁，微辛的法式芥末及酸茄汁。

2. M9 和牛可麗餅（$158）

澳洲M9和油脂分佈平均，牛肉味濃。將M9和牛配以即叫即做的法式可麗餅，再加上傳統法式芥末，變成鹹味的可麗餅。

3. 和牛漢堡（$169）

將和牛免治肉混合秘製香料而成的漢堡，配以法式布里歐麵包以及秘製無花果芥末籽汁，牛油香的布里歐麵包及白車打芝士將漢堡滋味提升，而無花果芥末籽汁則成漢堡的平衡。

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Café Crêpe 為回饋顧客們的支持，於限定優惠期內，凡追蹤Café Crêpe Instagram帳戶及上傳一個限時動態則可免費獲贈紅酒或法式梳打水一杯。Café Crêpe 表示會不定期推出全新菜單及限定菜式。

Café Crêpe地址及營業時間：

尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館地下 G29 號舖

電話：28992286

中環威靈頓街 15B 號地舖

電話：29071888

營業時間: 11:00 – 22:00

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記者：蕭雅文