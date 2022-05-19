  • 27°C
香港時間 : 2022519日 (週四) 11:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】Café Crêpe推限定和牛菜單　追蹤專頁可獲免費紅酒或法式梳打水

休閒消費 11:14 2022/05/19

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

Café Crêpe推出限定和牛菜單。

宗法式可麗餅專門店 Café Crêpe將推出一系列全新和牛菜單，客人由即日起至六月底優惠期內追蹤Café Crêpe Instagram帳戶及上傳一個限時動態，更可免費獲贈紅酒或法式梳打水一杯，配搭和牛限定菜式。

最新影片

限定和牛菜單

Café Crêpe 為了對和牛熱愛的客人，特意推出三款主打和牛的美食，以正宗
法國巴黎的烹調手法及調味帶來法式滋味：

1. 和牛法式熱狗（$85）

和牛熱狗腸選用美國和牛及多款秘製香料配方混合製成，再用上天然木材長時間熏制，製作成外皮爽脆，有肉汁及煙燻風味的法式和牛熱狗腸。配以法式芝士汁，微辛的法式芥末及酸茄汁。

2. M9 和牛可麗餅（$158）

澳洲M9和油脂分佈平均，牛肉味濃。將M9和牛配以即叫即做的法式可麗餅，再加上傳統法式芥末，變成鹹味的可麗餅。

3. 和牛漢堡（$169）

將和牛免治肉混合秘製香料而成的漢堡，配以法式布里歐麵包以及秘製無花果芥末籽汁，牛油香的布里歐麵包及白車打芝士將漢堡滋味提升，而無花果芥末籽汁則成漢堡的平衡。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Café Crêpe 為回饋顧客們的支持，於限定優惠期內，凡追蹤Café Crêpe Instagram帳戶及上傳一個限時動態則可免費獲贈紅酒或法式梳打水一杯。Café Crêpe 表示會不定期推出全新菜單及限定菜式。

Café Crêpe地址及營業時間：

尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館地下 G29 號舖

電話：28992286

中環威靈頓街 15B 號地舖

電話：29071888

營業時間: 11:00 – 22:00

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文

相關文章

【美食速報】銅鑼灣居酒屋原條藍鰭吞拿魚席前解體　套餐優惠每位918元+清酒任飲【內附地址】
13:06 2022/05/17
【美食速報】銅鑼灣居酒屋原條藍鰭吞拿魚席前解體　套餐優惠每位918元+清酒任飲【內附地址】
【著數優惠】銅鑼灣日式燒肉店午市套餐買一送一　人均35元歎惹味日式咖喱吉列豬扒飯
10:47 2022/05/18
【著數優惠】銅鑼灣日式燒肉店午市套餐買一送一　人均35元歎惹味日式咖喱吉列豬扒飯
【著數優惠】維他檸檬茶快閃換購限量澀得起扭扭積木　指定超巿購物滿額可玩夾公仔贏巨型咕𠱸【內附連結】
17:43 2022/05/18
【著數優惠】維他檸檬茶快閃換購限量澀得起扭扭積木　指定超巿購物滿額可玩夾公仔贏巨型咕𠱸【內附連結】

你可能感興趣

【美食速報】銅鑼灣居酒屋原條藍鰭吞拿魚席前解體　套餐優惠每位918元+清酒任飲【內附地址】
13:06 2022/05/17
【美食速報】銅鑼灣居酒屋原條藍鰭吞拿魚席前解體　套餐優惠每位918元+清酒任飲【內附地址】
【著數優惠】銅鑼灣日式燒肉店午市套餐買一送一　人均35元歎惹味日式咖喱吉列豬扒飯
10:47 2022/05/18
【著數優惠】銅鑼灣日式燒肉店午市套餐買一送一　人均35元歎惹味日式咖喱吉列豬扒飯
【著數優惠】維他檸檬茶快閃換購限量澀得起扭扭積木　指定超巿購物滿額可玩夾公仔贏巨型咕𠱸【內附連結】
17:43 2022/05/18
【著數優惠】維他檸檬茶快閃換購限量澀得起扭扭積木　指定超巿購物滿額可玩夾公仔贏巨型咕𠱸【內附連結】
餐廳情報 著數優惠 牛肉 美食 中環 漢堡 菜式 Cafe 漢堡

最高瀏覽

【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
16:16 2022/05/18
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
【COLLAR成員】邱彥筒3年前DSE清純造型曝光　Marf曾為黃淑蔓伴舞與教主撞樣
15:54 2022/05/18
【COLLAR成員】邱彥筒3年前DSE清純造型曝光　Marf曾為黃淑蔓伴舞與教主撞樣
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家
15:50 2022/05/18
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家